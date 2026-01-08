Producción local y valor nutricional: Nutrifor refuerza los programas alimentarios provinciales

A días del inico del 2026, la planta de Alimentos Nutritivos Formosa (Nutrifor) comenzó con una nueva producción para garantizar la continuidad de los progamas provinciales. En esta oportunidad, lanzó una nueva linea de mermeladas que se distribuyen principalmente al Ministerio de la Comunidad dentro del Plan Provincial Alimentario Nutrir y el propio Soberanía Alimentaria Formoseña.

En esta oportunidad, ya inició la producción de mermeladas de mango, fruta típica del verano formoseño. Desde el sector de salud, es vista con buenos ojos por su parte en fibra y su aporte a la salud gastrointestinal.

"Procesamos los mangos y los transformamos en pulpa. Los colocamos en las heladeras, nuestras cámaras, para así empezar con la producción de mermeladas", detalló el gerente de Nutrifor, Walter Maldonado, frente a la elaboración y el agregado de valor. En este mismo sentido, aclaró que este producto no se envía a las escuelas ya que por el etiquetado frontal, se recomienda el consumo de productos con menor azúcar agregada.

Ciclo lectivo 2026

Respecto al periodo escolar correspondiente a este año, el representante de Nutrifor consignó el trabajo realizado por los meses de enero y febrero. En este sentido aclaró que se va a llegar una nueva partida de harina de algarrobo, por lo que se encuntran en el diseño de que producto elaborar y como empaquetarlo.

Del mismo modo, la provisión de leche para hacer lo que es el mate cocido, la leche chocolatada, y la leche fortificada. Estos mismos van destinados al Progama Copa de Leche, del propio Ministerio de Cultura y Educación provincial.

Dar respuesta frente al ajuste nacional

La ampliación de productos y el refuerzo en la entrega impulsada por el propio gobernador Gildo Insfrán, se debe al ajuste a los programas nacionales que reciben asistencia del Gobierno nacional. En este sentido, Nutrifor también abastece al Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), que recientemente solicitó una partida de leche fortificada y prevé nuevos pedidos a lo largo del año.

La empresa reafirmó su finalidad de abastecer de productos destinados a la seguridad alimentaria en la provincia. La meta, según Maldonado, es cumplir con la demanda del Estado provincial en cuanto a Copa de Leche, el Plan Nutrir y el Ministerio de Desarrollo Humano, con su Plan de Seguridad Alimentaria".