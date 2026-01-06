Formosa fortalece la inclusión educativa con el trabajo conjunto de instituciones de Educación Especial en toda la provincia

La Educación Especial constituye una modalidad central del sistema educativo de Formosa, orientada a garantizar el derecho a la educación de personas con discapacidad mediante políticas de inclusión, apoyos específicos y trayectorias educativas integrales desde la primera infancia hasta la adultez. En ese marco, la provincia cuenta con 35 instituciones de Educación Especial distribuidas en todo el territorio, un esquema que busca asegurar la equidad territorial y el acceso efectivo a la educación.

Así lo destacó el jefe del área, Gustavo Miers, en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor). “Tenemos un total de 35 instituciones de Educación Especial distribuidas a lo largo y lo ancho de la provincia, evidenciando así la importancia de la equidad territorial en la política de Gobierno del gobernador Gildo Insfrán”, subrayó.

Miers explicó que, en Formosa, la Educación Especial trasciende el ámbito escolar y se concibe como una atención integral. “La enseñanza no es solo una cuestión educativa, sino una atención a las personas, a todos los habitantes, desde bebés y niños, porque el primer servicio que se brinda es el de la atención y educación temprana”, señaló. Este enfoque contempla tanto la escolaridad en instituciones específicas como la inclusión con apoyos en escuelas comunes, de acuerdo con las necesidades de cada estudiante.

El funcionario remarcó además el acompañamiento permanente que se brinda a los estudiantes incluidos, así como a jóvenes y adultos que asisten a las distintas instituciones. En ese sentido, destacó “el arduo y delicado trabajo que se desarrolla para asegurar las trayectorias escolares”, con equipos interdisciplinarios que articulan acciones pedagógicas, sociales y familiares.

Al realizar un balance del año, Miers consideró que el resultado es positivo, al sostener que cuentan con una planificación "donde los estudiantes con discapacidad están contemplados desde el inicio”. Asimismo, resaltó el respaldo político al área y afirmó que el gobernador "es el primero que defiende y protege a las personas con discapacidad”.

Finalmente, sostuvo que el Modelo Formoseño garantiza el resguardo de derechos para toda la comunidad y reafirma el compromiso del Estado provincial con una educación inclusiva. “Esta política asegura igualdad de oportunidades y trayectorias educativas integrales para cada uno de los estudiantes”, concluyó.

Contra el ajuste en educación

El ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Aráoz, cuestionó con dureza el Presupuesto Nacional 2026 impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que el ajuste previsto en educación, ciencia y tecnología “pretende poner a nuestro pueblo de rodillas”. Según sostuvo, el recorte responde a un modelo político que busca “regresar al pasado y convertir a la Argentina en una colonia”, con consecuencias profundas para las actuales y futuras generaciones.

En declaraciones a Agenfor, Aráoz calificó de “lamentable” el rumbo fijado en materia educativa y aseguró que el Presupuesto “atenta contra uno de los pilares que distinguieron históricamente a la Argentina en el mundo: la calidad de su enseñanza técnica y universitaria”. En ese sentido, remarcó que el desfinanciamiento no constituye solo un ajuste económico, sino una decisión política que impacta directamente sobre el desarrollo del país.

El ministro recordó una advertencia del Papa Francisco para dimensionar la gravedad del escenario. “Reitero las palabras del Papa cuando expresó que aquellos países que no invierten en educación cometen un suicidio anticipado”, señaló. A su vez, advirtió que “esta es la consecuencia que vamos a pagar todas y todos, y en particular las generaciones futuras”.

Aráoz cuestionó a quienes impulsaron y votaron el Presupuesto y planteó interrogantes sobre el futuro de miles de jóvenes. “¿Qué sucede si un niño o un joven expresa que tiene vocación técnica, y tiene todo el derecho, porque así lo indica la Constitución, de poder ir a una escuela técnica?”, preguntó. Y agregó: “¿Qué futuro le espera si se desfinancia el sistema técnico, la ciencia, la tecnología, la innovación y la enseñanza universitaria?”.