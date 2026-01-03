"Pone a nuestro pueblo de rodillas": la advertencia de Formosa sobre el Presupuesto 2026 por la educación

El ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Aráoz, cuestionó con dureza el Presupuesto Nacional 2026 impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que el ajuste previsto en educación, ciencia y tecnología “pretende poner a nuestro pueblo de rodillas”. Según sostuvo, el recorte responde a un modelo político que busca “regresar al pasado y convertir a la Argentina en una colonia”, con consecuencias profundas para las actuales y futuras generaciones.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Aráoz calificó de “lamentable” el rumbo fijado en materia educativa y aseguró que el Presupuesto “atenta contra uno de los pilares que distinguieron históricamente a la Argentina en el mundo: la calidad de su enseñanza técnica y universitaria”. En ese sentido, remarcó que el desfinanciamiento no constituye solo un ajuste económico, sino una decisión política que impacta directamente sobre el desarrollo del país.

El ministro recordó una advertencia del Papa Francisco para dimensionar la gravedad del escenario. “Reitero las palabras del Papa cuando expresó que aquellos países que no invierten en educación cometen un suicidio anticipado”, señaló. A su vez, advirtió que “esta es la consecuencia que vamos a pagar todas y todos, y en particular las generaciones futuras”.

Aráoz cuestionó a quienes impulsaron y votaron el Presupuesto y planteó interrogantes sobre el futuro de miles de jóvenes. “¿Qué sucede si un niño o un joven expresa que tiene vocación técnica, y tiene todo el derecho, porque así lo indica la Constitución, de poder ir a una escuela técnica?”, preguntó. Y agregó: “¿Qué futuro le espera si se desfinancia el sistema técnico, la ciencia, la tecnología, la innovación y la enseñanza universitaria?”.

En ese marco, afirmó que el proyecto nacional deja “absolutamente claro” que se pretende consolidar un país dependiente. “Aquí lo que se plantea es que sigamos siendo una colonia y no Patria, pretendiendo regresar al pasado”, sostuvo, y denunció que “todas aquellas actividades y ejes que permiten la transformación y mejoran la competitividad del país están siendo destruidos”.

Consultado sobre el rol histórico de la educación como herramienta de ascenso social, Aráoz advirtió que las políticas actuales apuntan a un “empobrecimiento generalizado” que solo beneficia a los sectores ligados a la especulación financiera. En esa línea, se preguntó: “¿Cómo vamos a hacer para pagar una deuda externa que no tiene precedentes en nuestra historia si se destruyen las herramientas que permiten generar trabajo?”.

Para el ministro, la respuesta es clara: “Se pagará de una sola manera: entregando todos los recursos”, lo que implicará “consolidar la pérdida de soberanía y poner a nuestro pueblo de rodillas”. Frente a ese escenario, destacó que “desde Formosa vamos a seguir luchando, porque creemos que la Patria se construye de otra manera”.

Finalmente, Aráoz llamó a la reflexión de cara a los años de gestión que restan a nivel nacional y recordó que el actual Gobierno ya cumplió la mitad de su mandato. En ese sentido, retomó palabras del gobernador Gildo Insfrán y concluyó que “es hora de que nuestro pueblo tome conciencia, despierte y, en el marco de la democracia y la Constitución, pueda revertir y enderezar este camino, porque el resultado de estas políticas ya es más que elocuente”.