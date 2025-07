Florencia de la V hundió a Marcelo Tinelli y desató el escándalo: "Con tu micrófono"

Luego de que Marcelo Tinelli filtrara chats privados que mantuvo con Florencia de la V, la conductora lo destruyó en vivo.

Luego de que Florencia de la V se pronunciara sobre los rumores de crisis y cierre de la productora de Marcelo Tinelli, La Flia. La conductora de televisión desató un lío imparable que terminó en la filtración de supuestos chats en donde ambos host televisivos mantenían un tenso ida y vuelta.

Tras el descargo de la capocómica en su programa de El Nueve, el presentador utilizó su canal de difusión de Instagram para aclarar lo ocurrido frente a sus seguidores. Ahí mismo, compartió una conversación privada que mantuvo con Flor de la V a través de WhatsApp donde la artista le respondía: “Si me tenías cariño, lo disimulaste muy bien cuando fuiste gerente de América. Desde que asumiste, no hiciste más que meterme el dedo en el culo. Igual no soy rencorosa”.

Florencia de la V se cansó y le respondió a Tinelli tras la filtración de sus chats

Este miércoles la conductora se tomó unos minutos de su programa para responderle a su exjefe. "Esto se viene tapando hace mucho tiempo. Cuando yo estaba en América, ya antes de su llegada, se bajaban todos los temas de él que tenían que ver con esto. Siempre se levantaba el teléfono y se decía 'este tema no se puede hacer'", aseguró contundente, dando a entender que el empresario de medios tenía un trato preferencial.

Por último, concluyó trajante: "Toda tu vida hiciste público todo y no solamente hiciste pública tu vida, sino que utilizaste a todas las personas que trabajaron en el Bailando y en todos los programas satélite que produjiste. ¿A Pampita? Podemos buscar en YouTube todas las cosas que le hicieron. Todo estaba al aire, en vivo. Ponías el micrófono con la mejor cara de 'yo no fui' y se destruía a las personas".