El problema que tuvo Flor de la V cuando fue al médico: "La doctora me preguntó"

El problema que tuvo Flor de la V cuando fue al médico.

Florencia de la V sorprendió a su teleaudiencia contando una historia de su intimidad que se dio en el marco de una consulta médica. La desopilante anécdota de la conductora de Los Profesionales de Siempre (El Nueve) sobre el comentario que la tomó desprevenida.

La conductora arrancó su magazine contándoles a sus compañeros y a la audiencia el insólito ida y vuelta que tuvo con una médica: "Me levanté a las 5 de la mañana porque hoy tenía análisis, hoy tenía control... Me tenía que hacer el control anual, sacarme sangre. La médica me mandó al endocrinólogo, al nutricionista. No saben lo que me pasó con la doctora, escuchen esto. Llegué a las 6 de la mañana al hospital en pijama, campera, un frío de re cag... Y yo con mi marido, como toda mujer. Soy como Mirtha (Legrand): Mirtha, Tinayre (Daniel), Pablo (Goycochea) y yo". "Paso con la doctora y ella me pregunta '¿cuándo fue tu última menstruación?'. Se los juro por mis hijos", deslizó Flor de la V, entre risas.

"Le dije 'no sé, tengo 50, ya se me fue. Estoy menopáusica. Me mira y le digo 'soy una mujer trans, doctora'", le retrucó Flor de la V a la profesional médica, con su humor característico. "No sé de donde era pero dije 'me está tomando el pelo esta doctora', Cuando le contaba a Pablo, estábamos los 2 descostillados de la risa", agregó la también modelo.

Más allá de este divertido ida y vuelta, Flor de la V reveló que no es la primera vez que le ocurre una situación parecida durante un control médico: "Me pasó que cuando tuve a mis hijos (Paul Alexander e Isabella), en Estados Unidos, durante el primer control de los mellizos el médico me miró y me dijo: ´qué bien que está, señora´. las veces que me ha pasado. Y que me dicen ´te juro que no sabía´. Y bueno, acá estamos, ya está". "Son estas cosas de la vida que una dice '¿me está jodiendo?'. Es un pase de comedia de Olmedo (Alberto) y Porcel (Jorge, el recordado dueto cómico). Son cosas que suceden. Le mando un beso a la médica", cerró.

El ataque de transfobia que sufrió Flor de la V: "Trozo colgando"

La cantante Dalila reapareció en un stream y causó repudio por comentarios transfóbicos al aire contra la modelo Florencia de la V. El video del incómodo momento no tardó en hacerse viral. Invitada al programa de stream Un poco de ruido, la cantante Dalila se indignó con aquellos que no comparten los valores del género tropical y sentenció: "Es un rubro de música que está muy encasillado y que siempre, siempre, y me rompe tanto las pelotas escuchar eso, porque viste, hablan todo como qué sé yo...". Pero los comentarios de Dalila no se frenaron ahí, ya que segundos después expulsó declaraciones transfóbicas contra Flor de la V: "Es como Florencia de la V que diga, 'ay, porque viste que los que hablan de cumbia', dale papi, tenés un trozo todavía ahí colgando, ¿de qué estamos hablando?, ¿me entendés?".

Tras el incómodo momento que se vivió en el programa, ninguno de los presentes en el estudio corrigió a la cantante y repudió sus dichos. Pero las redes sociales sí hicieron un llamado de atención a Dalila y una de las figuras públicas que no tardó en manifestarse fue el periodista Ángel de Brito, quien salió en defensa de su colega: "De cuarta Dalila. Cuiden a esta mujer pobrecita".