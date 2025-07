Una figura de la televisión aseguró que "Marcelito" Tinelli le debe plata: "¿Me vas a pagar?"

Gravísima denuncia contra Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli sigue en el centro de la polémica tras confirmarse, en América TV, que cierra su productora LaFlia. Ahora, una de las figuras que trabajó con él se manifestó a través de X (ex Twitter) para denunciarlo por falta de pago. "¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?".

En efecto, quien lanzó esta tremenda declaración es la actriz Luisa Albinoni. Según sus palabras, trabajó en la productora de Marcelo Tinelli durante 2024 y, al parecer, no recibió el pago correspondiente. "Hola Marcelito me acabo de enterar que cerras La Flia. Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?", expresó la protagonista.

Hasta el momento, Marcelo Tinelli no se pronunció públicamente sobre lo que afirman de su productora. En tanto, de acuerdo a lo que también expresaron en BigBang News, LaFlia llegó a su final en medio de un contexto de crisis económica que afecta a la República Argentina.

Los detalles del cierre de la productora de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli, un ícono de la televisión argentina, sufre uno de los momentos más difíciles de su carrera. Este lunes, se confirmó el cierre de LaFlia Contenidos, la productora que lanzó en 2018 tras la disolución de Ideas del Sur. La noticia llegó a través del programa Ángel Responde, donde el periodista Pepe Ochoa comunicó sin rodeos: "Cierra oficialmente LaFlia. Se lo acaban de comunicar a todos sus empleados."

En una reunión por Zoom, Chato Prada y Federico Hoppe, que estuvieron al lado de Tinelli durante gran parte de su trayectoria, informaron a los empleados sobre el cierre. Además, les ofrecieron una propuesta de indemnización en medio de un ambiente marcado por la incertidumbre. Sin embargo, y según BigBang News, este desenlace se produjo tras una prolongada crisis que incluyó salarios pendientes y embargos, una situación que Tinelli siempre intentó minimizar.

Durante más de 30 años, Tinelli fue el número uno indiscutido del prime time en la televisión, con programas inolvidables como Videomatch y Showmatch. Pero su estatus comenzó a tambalearse. El regreso de Bailando en 2023, emitido por América TV, prometió ser un revulsivo, pero resultó en una audiencia desinteresada y pésimos números. Ya no ocupaba la cima, sino que se sentía como un conductor más, relegado al fondo de la industria televisiva.

Según Pepe Ochoa, la producción de LaFlia era numerosa, pero las últimas entregas no ayudaron a cubrir los costos. "El Bailando estuvo muy bien, pero los números no fueron los que se esperaban", señaló. Así, las tensiones aumentaron mientras la productora que en su día contó con cientos de empleados se desmoronaba.