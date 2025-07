Brilló con Marcelo Tinelli, fue acusado de abuso, estuvo en la cárcel y reapareció con un anuncio impactante

Quién es el humorista que brilló con Tinelli y será conductor de Crónica TV.

Uno de los humoristas que brilló en la época de gloria de VideoMatch con Marcelo Tinelli y que estuvo involucrado en una serie de polémicas que opacaron su carrera, reapareció en la televisión con un fuerte anuncio. La verdad sobre el regreso de Marcelo "Teto" Medina que sorprende a todos.

El humorista "Teto" Medina debuta como conductor de Crónica TV en el programa de entrevistas Teto TV, que irá todos los lunes a las 1 de la madrugada. La propuesta contará con entrevistas a artistas y segmentos de humor a cargo de "El Mini" de Duro de Domar. Los primeros invitados confirmados son Silvio Soldán, Juan Acosta, Ricky Maravilla, Mario Alarcón y Matías Alé.

Las polémicas que salpicaron al "Teto" Medina

La vuelta del "Teto" Medina a la televisión se da luego de que el humorista estuvo involucrado en una acusación de violencia de género y abuso, que salpicó su imagen. "Sé de mi inocencia. No hice absolutamente nada. Tengo cuatro hermanas mujeres, una hija, la madre de mis hijos, jamás tuve un problema", sostuvo en una entrevista concedida a Jorge Rial cuando se le consultó por el tema.

Además, "Teto" también estuvo detenido por supuesta captación de víctimas de adicción a las drogas para su falsa clínica de rehabilitación y esclavitud. Esta granja operaba en la zona de Berazategui y en Florencio Varela, y quienes caían eran puestos a trabajar en construcción, panaderías, fabricación, o directamente enviados a mendigar. El polémico sistema habría captado a aproximadamente a 200 víctimas entre mayores y menores de edad. pero el humorista salió libre y a los pocos días rompió el silencio ante la prensa.

"Si yo estuve siete días preso, sirve para que la gente tome conciencia de que al adicto no lo tenemos que discriminar, de que al adicto lo tenemos que abrazar. Si sirve para eso, no me importa haber estado siete días preso", le confió "Teto" Medina a Georgina Barbarossa en una entrevista luego de su escandalosa detención.