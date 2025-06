Carna Crivelli lanzó el comentario que los fanáticos de Videomatch esperaban: "Estamos listos"

Qué dijo Carna sobre el futuro del humor en la televisión.

Carna Crivelli es uno de los humoristas más reconocidos de la televisión argentina que forma parte de la camada de los que trabajó en Videomatch, el histórico programa conducido por Marcelo Tinelli. En un contexto marcado por el reciente reencuentro entre todos en un especial de Olga, brindó una entrevista para exponer sus sensaciones y hacer un llamado de atención ligado a la posible vuelta de todos a la pantalla chica.

"Nos cagamos de risa mal. Fue maravilloso. No pudo ser más lindo", expresó Carna en diálogo con Andrea Taboada por Infobae. La jornada especial que organizó Migue Granados reunió a todos: Freddy Villarreal, Pachu Peña, Pablo Granados, José María Listorti, Diego Pérez, Miguel Ángel Rodríguez, Pichu Straneo, Sergio Gonal y Claudio Salomone.

"Nosotros somos esos pocos casos en la tele donde nos reencontramos y somos familia. Nos conocemos hace mucho y vivimos momentos juntos que no se borran", sostuvo Carna. En este sentido, el humorista reflexionó en torno a la falta de programas de este estilo en la televisión argentina.

Carna es uno de los humoristas pertenecientes a la camada de Videomatch.

"Estamos entrando en una donde necesitamos un bálsamo porque si no, saturamos de noticias negativas en la televisión actual. Deberían apostar más por este género", consideró. Sin embargo, más allá que todos tengan trabajos artísticos en rubros como el teatro, mostró compromiso para volver a la pantalla chica. "Nosotros estamos listos y seguimos con la misma mística", sentenció.

Carna reivindicó a VideoMatch y cargó contra los streamers: "No les dicen nada"

“Nosotros bailábamos, cantábamos, hacíamos humor, escribíamos, improvisábamos en vivo con Marcelo. Fuimos muy completos en un montón de cosas. Pablo Granados tiene una voz única, Flavio 'Hijitus' Gastaldi es un gran músico... Las bailarinas que trabajaban con nosotros han sido nuestras coachs en diferentes musicales que hemos hecho, como Cantando bajo la lluvia, las parodias de los Backstreet Boys, Los tangueros, Los topus 4...”, aseguró Carna, en diálogo con Clarín.

"Hoy por hoy hay muchos jueces que te miden con varas diferentes. Los que están en streaming pueden decir cualquier barbaridad y a ellos no les dicen nada. Después esa misma cofradía es la que sale con otra túnica, y empieza a juzgar por ejemplo a Olmedo, a quien ni conocieron, o lo que hacíamos en Videomatch...", lanzó Carna, molesto con la "doble vara" a la que hace alusión. Sobre la falta de humor en la televisión, Carna sentenció: "Lo último fue lo de Francella (Guillermo), Peligro Sin Codificar, Polémica en el bar, y es un lujo que no nos podemos dar. Porque todo lo que pasa en el país va a seguir sucediendo. Es una angustia constante. Te levantás a la mañana y ponés la televisión, fijate los temas que se tratan. Después ponela a las once y media de la noche y fijate: los mismos temas. Sumado a lo que te está pasando a vos en tu vida. Que nos vayamos a dormir así, cuando toda la vida nos fuimos a la cama después de tener una cuota de humor, es tremendo...