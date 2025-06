Trump le declaró la guerra a Pedro Sánchez: "Van a pagar".

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró visiblemente enojado con su par español, Pedro Sánchez, por la negativa de España a subir el gasto en defensa al 5% del Producto Bruto Interno (PBI). Sánchez fue el único jefe de Estado que se rebeló contra la exigencia del mandatario de Estados Unidos.

"Voy a negociar directamente con España. Lo haré yo mismo. Van a pagar. Así pagarán más", dijo Trump en una conferencia de prensa que dio en La Haya, Países Bajos, donde se celebró la cumbre de la OTAN. Versiones periodísticas de medios europeos explicaron que no solo Estados Unidos está enojado con España, sino que se le sumaron otros países miembros de la OTAN.

Además, el presidente de Estados Unidos expresó: "Vamos a negociar un acuerdo comercial con España. Les vamos a hacer pagar el doble. Y lo digo en serio. Vamos a lograrlo". Sin embargo, España negocia sus acuerdos comerciales con la Casa Blanca de manera colectiva, como integrante de la Unión Europea (UE).

"(España) es un lugar fantástico, y son gente estupenda, pero España es el único país, de todos los países, que se niega a pagar y, saben, quieren que les salga gratis, pero tendrán que devolvernos el dinero a través del comercio, porque no voy a permitir que eso ocurra. Es injusto", insistió y señaló que el país que preside Pedro Sánchez fue "el más hostil" de los miembros de la OTAN de cara a la idea de incrementar el volumen del gasto en defensa. "Simplemente no le veo sentido", subrayó. "Creo que España es terrible. Son el único país que no pagará el monto completo. Quieren quedarse en el 2 %. Creo que es terrible. Y, como saben, les va muy bien. La economía va muy bien. Y esa economía podría hundirse por completo si algo malo ocurre", dijo. "Es el único país que no paga. No sé cuál es el problema", repitió el líder republicano.

Trump le declaró la guerra a Pedro Sánchez: "Van a pagar".

Sumar: "Le dijimos no a Trump y hoy se oficializa"

Por otro lado, la coalición de izquierda Sumar proclamó tras la cumbre de la OTAN que ya es oficial que España no aumentará el gasto militar y presumió que dijeron que "no a las exigencias" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevarlo al 5% del PBI.

"Dijimos que no a las exigencias de Trump y hoy se oficializa que nuestro país no aumentará el gasto militar. Vamos a por otro modelo de seguridad. A coordinar recursos y capacidades europeas para enfrentar lo que nos amenaza: la desigualdad, la pobreza y la emergencia climática", escribió en las redes sociales. Todo ello después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificara de "éxito" el acuerdo alcanzado por los aliados de la OTAN y reiterara que España solo gastará el 2,1% del PBI en defensa.