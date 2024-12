Ángel de Brito y un doloroso adiós que el espectáculo no esperaba: "Se despide"

El conductor de LAM y una despedida que nadie esperaba.

Ángel de Brito es reconocido por sus primicias sobre el mundo de la televisión y el espectáculo tanto en sus programas como a través de sus redes sociales, y en las últimas horas, soltó una noticia que sorprendió a todos sus seguidores por su carácter inesperado. La revelación del conductor que alteró a la farándula.

Es común que en el mundo del espectáculo haya novedades de todo tipo, más que nada en la recta final de cada año, donde figuras de la televisión definen su futuro en los medios en sus respectivos canales, como América TV, El Trece, Telefe, El Nueve, entre otros. Es por eso que en Bondi, canal de streaming donde De Brito conduce su propio programa, se reveló una noticia que causó revuelo.

Marixa Balli se despedirá de LAM el viernes 2 de diciembre.

Se trata del adiós de Marixa Balli al panel de LAM, una de las figuras más fuertes del programa de América TV. "Se despide este mes de LAM. Se despedirá mañana con su correspondiente homenaje mañana", indicó De Brito sobre la jornada del viernes 27 de diciembre, último programa de la exmodelo.

Cabe recordar que días atrás, Ángel De Brito hizo un anuncio totalmente distinto sobre el futuro de Marixa Balli, lo que da a entender un cambio rotundo en las charlas. "Como ya saben va a haber panelistas rotativas. En el 2025 sigue Marixa Balli en LAM. Ella no tiene ningún problema en ser rotativa, ayer charlamos en la cena de fin de año y se queda", había dicho.

Panelista de América quiso defender a Milei y De Brito lo liquidó: "Gorda desinformada"

Ángel de Brito arremetió contra Pepe Ochoa en LAM (América TV), luego de que el panelista intentara congraciarse al aire con el presidente Javier Milei pero terminara arrojando una fake news que lo dejó humillado ante todos sus compañeros de trabajo. "Se informa pero no sabe", sentenció Marcela "La enana" Feudale, con ironía.

La situación se desencadenó cuando Ochoa, ferviente militante libertario en las redes sociales, anunció en LAM: "La semana que viene se eliminaría el Riesgo País". Sus declaraciones no pasaron desapercibidas por De Brito y sus "angelitas", quienes contestaron con risotadas ante la burrada del panelista. "¿Qué decís Pepe, boludeces todo el tiempo?", lo fulminó el conductor del programa. "Riesgo País no, el Impuesto País", lo corrigió, furioso.

Por su parte, la panelista Marcela Feudale opinó: "Se informa pero no sabe de dónde, cualquiera dice". Sin poder ocultar su vergüenza, Ochoa se llamó al silencio y De Brito lo canceló con un atronador dictamen: "¿Qué está diciendo? Gorda desinformada".

Ángel de Brito reveló cuál es la enfermedad que tiene la abuela de Nico Occhiato

La abuela del conductor de Luzu TV Nico Occhiato se convirtió en noticia en los últimos días luego de que una médium vaticinara un futuro desesperanzador para su abuela al aire de Nadie dice Nada, su programa de stream. Impactado por la situación, el periodista Ángel de Brito habló de la enfermedad de la abuela de Occhiato y reveló qué condición padece.

Al aire de LAM (América TV) De Brito recordó el momento de lágrimas y conmoción que vivió Nicolás Occhiato en Luzu TV y expresó: "Nico vivió un momento terrible. Un momento desagradable, no creo que Nico haya esperado esa respuesta. Le rinde mucho la médium y siempre la lleva, sé que la quiere pero una cosa es cuando el familiar ya no está, otra con una persona en vida. Yo no sabía que la abuela de Nico estaba pasando un mal momento de salud".