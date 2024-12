Una famosa periodista trabajó para Susana en su último programa y contó todo lo que vivió: "No puedo más"

Una periodista contó lo que vivió con Susana Giménez.

Susana Giménez regresó a la televisión después de años alejada de la pantalla y en la última emisión de la temporada 2024 hizo una insólita entrevista a ella misma cuando era joven, en la época que hizo el filme La Mary. Una periodista que trabajó para ese momento relató lo que vivió en sus redes sociales.

La diva se entrevistó a ella misma gracias a la utilización de la inteligencia artificial que reemplazó al acara de una actriz por la de ella cuando grabó la mencionada película, junto a Carlos Monzón. Para poder llevar a cabo ese momento televisivo, muchas personas trabajaron duro, entre ellas la famosa periodista Noe Antonelli, miembro del ciclo A la Barbrossa, de Telefe.

Antonelli compartió un video del casting que le tomaron a la actriz que interpretó a la Susana joven y en el pie de foto detallo cada momento del proceso. "Acá empezó a gestarse La Mary. Vimos una selección de 15 posibles Susanas y lo de Jazmín Diz fue superador. Quiero dejar de hablar de esto ya pero no puedo porque cada persona que veo me hace un comentario al respecto, y no puedo mas que sentir orgullo", comenzó la periodista.

"Por eso necesito contarles que esto fue un equipo gigante de trabajo y lo quiero destacar. Empezando por Luli Tavar la gran artífice de esta idea, y por Fede Levrino que tuvo que convencer a Susana Giménez confiando ellos dos, a ciegas, en nosotros. A Furor Estudio que tiene menos meses que nuestro bebé pero que a base de mucha dedicación y amor, está cosechando los esfuerzos de toda una vida de aprendizajes y sueños. A Darío Turovelzky y Guillermo Pendino por siempre motivar a sus equipos para ir por mas, por animarse a hacer un hecho histórico en televisión y abrir la puerta al cambio de era. A Susana Giménez por demostrar una vez mas que es la número uno de todos los tiempos", continuó Noelia.

Jazmín Diz, la actriz que interpretó a Susana.

La revelación de Juan Etchegoyen sobre Tini y Susana Giménez

"Lo que me contaron es que el equipo de Tini puso algunas condiciones para aceptar la propuesta de Telefe", comenzó su descargo el conductor de Mitre Live. "Cosas que tienen que ver con el pasado de la intérprete, sobre todo el escándalo de su inicio de relación con Rodrigo De Paul, había cosas que a ella no le copaban recordar ni hablar", continuó el comunicador. Y siguió: "Ella siente que eso ya fue y hoy vive un presente diferente. Y lo que quiero contar es que según me cuentan desde adentro de Telefe, Tini fue la mejor pagada del ciclo y el mayor gasto en entrevistas del ciclo. A mí me deslizaron la cifra de 30 mil dólares que habría cobrado la intérprete para su visita a lo de Susana. Recordemos que trascendió que Pampita cobró 10 mil".

La confesión íntima de Susana Giménez a sus 80 años

"Somos muy sexuales. ¡Vos sos sexual?", soltó Cristian Castro en medio de una entrevista con Susana, a la que acudió con su actual pareja, con quien protagonizaron un escándalo hace meses. En ese momento, la diva se mostró algo sorprendida con la pregunta pero la contestó: "Bueno, ya a esta altura, más o menos (risas). Ya pasé, amé demasiado. ya estoy, me retiré. Me retiré de eso. No me importa, hay otras cosas que me gustan en este momento, como leer, plantar flores. Se terminó, ya colgué los guantes. Ya está, totalmente".