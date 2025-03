El inesperado video de Canosa con Longobardi que salió al aire: "Salchichón"

El insólito video de Canosa con Longobardi que salió al aire: "Salchichón primavera".

Viviana Canosa recibió a Marcelo Longobardi a su programa y mantuvieron un picante ida y vuelta en el que la conductora de El Trece hizo reír al periodista con sus críticas fulminantes al gobierno de Javier Milei. "¿Quién es Fran Fijap? ¡No sé quién es! ¿Quién es el Gordo Dan? ¡Tampoco! ¡Esto es un salchichón primavera lleno de aceitunas, es rarísimo!", lanzó Canosa, durísima.

“A mí lo que me impresiona es la contradicción del Presidente. Acá tenemos algunos de los tuits que publicaba el Presidente y que ayer se los recordaban mucho en las redes sociales, las cosas que decía Javier Milei: ‘Duro con el acuerdo con el FMI, vamos a votar en contra de esta porquería’. Había también otros tuits de (Manuel) Adorni, vocero presidencial, hablando en contra de eso. Es más, después hubo uno aún más bizarro, hablando del reality show. Tenemos el del Gordo Dan y Fran Fijap, que uno de los dos pone alegrándose ‘¡hay FMI para rato! Vamos, ¡viva la libertad carajo!’. Y el Gordo Dan le pone ‘borrá esto pelotudo’. Y así era una cosa de locos en las redes”, arremetió Canosa en su entrevista con Marcelo Longobardi.

Pero segundos después, la conductora Viviana Canosa lanzó una inesperada observación que hizo reír a Longobardi: "¿Quién es Fran Fijap? ¡No sé quién es! ¿Quién es el Gordo Dan? ¡Tampoco! ¡Esto es un salchichón primavera lleno de aceitunas, es rarísimo! Porque aparte, hablamos del Gordo Dan, que puede ser candidato. Hablamos de Fran Fijap, que ayer dicen que la Policía, que no era policía, que era un infiltrado… Digo, el debate se va para abajo, pero es que la gente que está participando del debate es muy mediocre también, ¿no? ‘Callate pelotudo, borrá el tuit’, y lo borraron. Somos un salchichón primavera descomunal, en eso nos hemos convertido”.

Viviana Canosa se arrepintió de haber votado a Milei y blanqueó lo que todos pensaban: "Yo hice campaña"

En una entrevista con Gente, la conductora Viviana Canosa blanqueó su opinión sobre la gestión de Javier Milei y marcó sus diferencias con el libertario: “Lo que me pasa a mí es lo que le pasa al que votó a Milei por no votar a Sergio Massa, pero tampoco le gusta Milei. Mi mejor amigo es gay, lo votó a Milei y no le gusta lo que el presidente dijo en Davos. Terminó yendo a una marcha, como nunca antes. Ese tipo que lo eligió es el que hoy dice que no se siente representado. El Presidente ataca a los artistas. Yo hice una clara campaña por Patricia Bullrich. Entonces, ¿por qué si critico a este gobierno me dicen que quiero que vuelva el kirchnerismo? Lo peor que nos puede pasar es tener miedo en opinar. Yo estoy en contra de lo que pasó con las cripto y no soy ‘kuka’ por eso”.

Por otro lado, Viviana Canosa disparó contra Juntos por el Cambio y opinó: "Hay personas que se sienten solas porque no hay oposición. Los de Juntos por el Cambio se están yendo a La Libertad Avanza. En algunos casos sentís que tienen convicciones, pero en la mayoría lo que te queda es que buscan acomodarse el culo en un sillón para no perder sus privilegios. El otro día Macri plantó su posición sobre el tema de las cripto, pero tampoco podés ser líder desde la Patagonia. Los políticos están bajo la mesa. Yo creo que van a surgir nuevos liderazgos porque sino todo va a ser mediocre. A mí no me alcanza que baje la inflación si estamos todo el día peleándonos entre todos".