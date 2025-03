Viviana Canosa humilló a Lilia Lemoine y le dijo lo que todos piensan: "Papadas".

Este lunes, Viviana Canosa volvió a la televisión con su nuevo programa en Canal 13, en un regreso que prometía generar controversia. Su primer invitado fue nada menos que Jorge Rial, con quien no se veía desde hace 25 años. Los dos conductores compartieron pantalla durante mucho tiempo en Intrusos, pero su relación se fracturó debido a varios intercambios y conflictos que los enemistaron durante los últimos años. El reencuentro en la televisión, por supuesto, estuvo cargado de tensiones y comentarios picantes, dejando en evidencia la compleja historia que los une.

Mientras la entrevista transcurría, la Diputada Nacional Lilia Lemoine no pudo evitar comentar sobre el encuentro a través de Twitter, publicando un mensaje en el que expresaba "no saber por dónde comenzar" respecto a la situación. Este tuit no pasó desapercibido para Canosa, quien respondió de manera contundente y en vivo: "Acaba de twittear Lemoine... Cortame la música. ¿Ustedes pueden creer?". La conductora, visiblemente indignada, aprovechó para atacar a Lemoine diciendo: "Le agradezco a Jorge Rial la entrevista. La Argentina está, iba a decir prendida fuego, pero está pasada por agua... Se está muriendo la gente, hay personas que no aparecen, pero la 'maquilladora de papadas', la vocera del gobierno Lilia Lemoine, twittea mientras mira mi entrevista con Rial diciendo 'no sé por dónde empezar'".

Viviana Canosa se arrepintió de haber votado a Milei y blanqueó lo que todos pensaban: "Yo hice campaña"

Viviana Canosa está cerca de volver a la televisión de la mano de El Trece y a modo de anticipo a su regreso, dio una entrevista en la que habló sobre la presidencia de Javier Milei y lanzó un inesperado descargo con auto crítica. "A mí no me alcanza que baje la inflación si estamos todo el día peleándonos entre todos", sentenció Canosa.

En una entrevista con Gente, la conductora Viviana Canosa blanqueó su opinión sobre la gestión de Javier Milei y marcó sus diferencias con el libertario: “Lo que me pasa a mí es lo que le pasa al que votó a Milei por no votar a Sergio Massa, pero tampoco le gusta Milei. Mi mejor amigo es gay, lo votó a Milei y no le gusta lo que el presidente dijo en Davos. Terminó yendo a una marcha, como nunca antes. Ese tipo que lo eligió es el que hoy dice que no se siente representado. El Presidente ataca a los artistas. Yo hice una clara campaña por Patricia Bullrich. Entonces, ¿por qué si critico a este gobierno me dicen que quiero que vuelva el kirchnerismo? Lo peor que nos puede pasar es tener miedo en opinar. Yo estoy en contra de lo que pasó con las cripto y no soy ‘kuka’ por eso”.

Por otro lado, Viviana Canosa disparó contra Juntos por el Cambio y opinó: "Hay personas que se sienten solas porque no hay oposición. Los de Juntos por el Cambio se están yendo a La Libertad Avanza. En algunos casos sentís que tienen convicciones, pero en la mayoría lo que te queda es que buscan acomodarse el culo en un sillón para no perder sus privilegios. El otro día Macri plantó su posición sobre el tema de las cripto, pero tampoco podés ser líder desde la Patagonia. Los políticos están bajo la mesa. Yo creo que van a surgir nuevos liderazgos porque sino todo va a ser mediocre. A mí no me alcanza que baje la inflación si estamos todo el día peleándonos entre todos".