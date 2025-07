Graciela Alfano contó las "fantasías" que vivió con Carlos Menem: "En el medio del río"

Graciela Alfano contó las "fantasías" que vivió con Carlos Menem.

En medio del revuelo por la serie Menem (Prime Video), que retrata el ascenso político del ex presidente argentino y sus intensas relaciones personales, Graciela Alfano sorprendió al revelar su propio vínculo con el mandatario riojano. En una entrevista con Luis Novaresio para A24, la ex vedette confesó que Carlos Menem se enamoró de ella, incluso cuando ella aún estaba casada con Enrique Capozzolo, entonces subsecretario de Turismo de su gobierno.

“Él decía que estaba re hot conmigo”, contó Alfano, quien aseguró que se sintió atraída por el “caudillo de las patillas”, aunque aclaró que no se enamoró: “El amor no es aburrimiento. Me divertí, pero no me enamoré”. Uno de los momentos más llamativos de su relato fue cuando habló de las fantasías que compartió con el entonces presidente: “Empezaron mis aventuras de ir en un barco en el medio del Río de la Plata... me iba en helicóptero, un despliegue… esto no puede ser”.

Graciela también describió el costado esotérico de Menem, sus rituales, brujas, y los impactantes relatos históricos que solía contar. Aunque aún no vio la serie, anticipó que le gustaría hacerlo “con calma”, ya que, según dijo, muchas de las cosas que aparecen fueron reales.

Cómo es la serie de Menem en Prime Video

La serie Menem, dirigida por Ariel Winograd y estrenada el 9 de julio de 2025 en Prime Video, ofrece una mirada dramatizada al ascenso político y la vida personal de Carlos Saúl Menem durante los años ’90 en Argentina. Con seis episodios de aproximadamente una hora cada uno, la producción recrea episodios históricos clave: la asunción anticipada tras la hiperinflación, el impacto de la convertibilidad, la privatización de empresas estatales y el atentado a la AMIA, además de la trágica muerte de su hijo.

Leonardo Sbaraglia encarna a Menem con una caracterización convincente , incluida una transformación que demandaba casi dos horas de maquillaje diario, mientras que Griselda Siciliani interpreta a Zulema Yoma, mostrando una tensión dramática profunda en la pareja presidencial. La narrativa fluye entre hechos históricos y momentos ficcionales, como el personaje del fotógrafo Olegario Salas (Juan Minujín), que aporta un punto de vista íntimo y crítico del poder.

Visualmente, la serie combina una estética tipo thriller y videoclip, reflejando la frenética década menemista con vestuario, escenografía y música que evocan nostalgia y crítica a la vez. Además, no elude la dimensión esotérica del expresidente, mostrando sus vínculos con astrólogas y rituales. Aunque mezcla realidad y ficción, Menem invita a reflexionar sobre el poder, sus excesos y legado, con un enfoque ágil y emocional que balancea entretenimiento y memoria histórica.