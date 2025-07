Quién hace de Yuyito González en la serie Menem.

La serie Menem se estrenó en Amazon Prime Video y las búsquedas se dispararon en torno a quién interpreta a la conductora Amalia "Yuyito" González en la producción de Ariel Winograd protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani. Los detalles sobre el personaje que ya está despertando polémicas.

Desde antes del estreno de Menem la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) Yuyito González advirtió que sus abogados mirarían la serie para dictaminar si es necesario tomar acciones legales, y tras su estreno una de las escenas de la ficción llamó la atención de muchos. Se trata de una escena en la que una vedette se deja cautivar por Menem y que para muchos se trata de Yuyito González, aunque nunca se la mencione con su nombre. “En la ficción el hijo del expresidente, Carlos Menem Jr. la etiqueta de ‘trola’, esto puede generar un enojo en Yuyito”, reveló Mati Vázquez en Puro Show (El Trece) sobre el personaje que se dice estaría inspirado en la conductora.

Sobre la escena de la polémica, Pampito añadió algunos detalles más sobre el vínculo que tuvieron Carlos Menem y la ex novia de Javier Milei: “Yuyito niega haber tenido algo con Carlos Menem, pero los testigos de la época dicen que sí, que estaban juntos”. Lo cierto es que dicho personaje está interpretado por Virginia Gallardo -quien en el pasado estuvo señalada como una de las "novias pagas" del mediático Ricardo Fort, antes que este asumiese públicamente su homosexualidad- y fueron tantos los rumores, que la actriz accedió a hablar sobre el impacto de su participación en la serie.

Qué dijo Virginia Gallardo sobre su personaje en la serie Menem y el nexo con Yuyito González

“No sé si mi personaje es Yuyito, eso lo tienen que decir ustedes. La serie dice ‘basada en hechos reales’. Igual no soy yo la que tiene que opinar, soy una actriz que representó un guion, fin. Nadie me dijo que iba a representar a otra persona, ni me dijeron un nombre propio de alguien de la época. Inclusive, yo no conocía la historia de Amalia, que había existido esta situación en concreto”, sentenció Virginia Gallardo en un móvil de televisión para aclarar la polémica que se abrió con Yuyito González.

Más allá de su explicación sobre el personaje, Virginia Gallardo también admitió que se puso en contacto con Yuyito antes del estreno: “Tuve una comunicación con ella cuando se lanzó el tráiler oficial, donde obviamente creo que fue intencional el hecho de exponer la escena, porque la serie es larga. Evidentemente, querían hacer foco en esta situación puntual”.