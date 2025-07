Se supo por qué Gerardo Sofovich le habría puesto Yuyito a González.

Una famosa periodista fue tajante a la hora de revelar la verdad sobre el origen del apodo de Yuyito González, cuyo nombre de pila es Amalia. Se trata de Viviana Canosa, quien dio a conocer la charla que tuvo con Gerardo Sofovich en el pasado, en la que el recordado ícono televisivo le contó por qué le habría puesto ese sobrenombre a la modelo.

Yuyito González se encuentra en el foco de la prensa de espectáculos después de sus declaraciones sobre su relación con el presidente de la Nación, Javier Milei. En ese sentido, en el canal de streaming Carnaval hablaron sobre ella y fue en ese contexto que Canosa dio a conocer lo que le dijo Sofovich, a quien fue cercana durante toda su carrera.

"¿Saben por qué Gerardo le puso Yuyito a Yuyito? Porque no servía para nada. En esta época lo matarían a Gerardo. Un día le pregunte por qué le había puesto a Yuyito y me dijo que porque no servía para nada. Muy machista, no es lo que yo pienso eh. Ella era la jardinera en la peluquería", completó su descargo Viviana Canosa. Ante sus declaraciones, sus compañeros de streaming se rieron y las redes sociales se llenaron de comentarios, dada la sorpresa que generó su revelación.

Las palabras de Yuyito González sobre Javier Milei

"A partir del día que anuncié el corte y durante más de un mes, hubo un desfile de personajes, enviados por quién no sé, frenados por nadie, hablando mal de mí y contando intimidades que no sé quién se las contó. A mí nadie me llamó para pedirme una disculpa, para darme una explicación de por qué estaban personas hablando mal de mí, difamándome, contando intimidades que no sé quién se las ha contado", reveló Yuyito en su programa.

Yuyito González.

"Dentro de la incomodidad también me pasó la película de todos los agravios, humillaciones, desencantos, decepciones y todo lo que he vivido durante este tiempo de tener que enterarme de cosas horrendas es obvio que iba a tener cierta incomodidad, señores", continuó la conductora de TV. Y cerró: "Soy una persona honesta, genuina no careteo, no busco puestos, no busco plata, no uso a la gente, nada, soy lo que soy, lo que ustedes ven acá, les puedo gustar o no gustarles, están en su derecho, pero es esto".