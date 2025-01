"No lo puede permitir": Viviana Canosa explotó contra Javier Milei por lo que hizo Yuyito González

Viviana Canosa apuntó contra Javier Milei y Yuyito González.

Viviana Canosa vuelve a la televisión con un programa con su nombre en El Trece y, en las vísperas de su estreno, la conductora de televisión habló con el ciclo Puro Show sobre la actualidad del país. De ese modo, la periodista opinó sobre una reciente actitud que tuvo Yuyito González y apuntó contra Javier Milei.

La expresentadora de programas como Los Profesionales de Siempre, Soñando por Bailar y Más Viviana le dio una nota exclusiva al mencionado ciclo de El Trece allí fue consultada por los canjes de Yuyito González en Estados Unidos. Lejos de ser benévola, Canosa apeló a su costado más ácido y no dudó en cuestionar esta actitud de la primera dama, en alusión a los protocolos que cree deberían respetarse.

"Salió un agente promotor que parece que le hace los canjes a Yuyito González, millonadas de canje a título de 'la primera dama'", comentó el notero, esperando la respuesta de Canosa. Por su parte, la locutora opinó: "No da. Juliana Awada no lo haría, ni Fátima lo haría. Se tiene que ocupar su marido de eso, o sea el Presidente no lo puede permitir, que su mujer esté haciendo canjes por el mundo, ni siquiera en el café de acá en la esquina. Si es la primera dama, el presidente tiene que ocuparse de ella, porque es lo que corresponde. Está bien, es gasolera, pero no podés ir a pedir un canje a una pizzería para clavarte una de fainá en Miami. Ante todo, dignidad".

Viviana Canosa, sobre cómo la marcó el diagnóstico de cáncer

Canosa dialogó con Yanina Latorre sobre lo que vivió al enterarse de que tenía cáncer de mama y contó detalles sobre cómo vivió esa situación. "Siempre con el miedo. Si me enfermo. Si se enferma alguien que quiero. Hasta que tuve cáncer y me di cuenta que entré al quirófano. Salí. Me sacaron una pelota así, por suerte pasó", comenzó su descargo la periodista.

Viviana Canosa llega a El Trece en 2025.

"Y cada vez que estoy frente a una situación de miedo personal, profesional, digo: ‘la vida es una’, esa hora se termina en un instante. Yo naturalmente no soy miedosa, salvo que me pase algo que me paraliza, que todos tenemos. Pero tampoco es que soy una soberbia que me llevo el mundo por delante. Pero hay otra cosa más profunda que le tengo miedo a ese concepto de finitud", continuó su descargo Viviana. Y Yanina adhirió: "O sea, que el pensar que algún día yo voy a dejar de estar en este mundo ahí me dan ganas de llorar, y dejar de ver a Dieguito o a Lola y lo que pase con ellos y ya sea a sus hijos. Pero te hablo de un miedo que tengo es que me agarre cáncer, me da un terror".

Qué pasó con Ventura y el nuevo ciclo de Viviana Canosa

Según información del portal Diario Show (Diario Crónica) el periodista Luis Ventura habría sido tentado para sumarse al programa de Viviana Canosa en El Trece con una tentadora propuesta económica, pero Ventura, que es parte de América TV desde hace más de 20 años, les dio una pésima noticia. Al parecer, las autoridades de América lo retuvieron y además de su participación en el panel de A la Tarde y su programa Secretos Verdaderos, se incorporaría al noticiero de Facundo Pastor.