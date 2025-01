No va más: la drástica decisión que tomó El Trece con Carmen Barbieri.

El inesperado final de Mañanísima, el programa que Carmen Barbieri lideró durante casi cuatro años, sigue dando de qué hablar tras su sorpresivo levantamiento. Según reveló Laura Ubfal en LAM, el ciclo, que comenzó en el cable y desde octubre de 2023 se transmitía por El Trece, llegó a su fin en medio de decisiones de programación del canal.

En diálogo con Intrusos, Carmen expresó su tristeza y comprensión por el cierre del programa: "Hace cincuenta años que trabajo en esto, gracias a Dios, y entiendo cómo es. Lo que empieza termina, y a veces de forma abrupta. A veces lo ves venir, otras no", aseguró con serenidad. La conductora también dejó en claro que no hubo conflictos internos: "No me enojé ni di portazos, como dicen. Estoy muy agradecida con el canal y mis productores".

Sin embargo, también admitió que el desenlace la tomó por sorpresa: "Siento que hacemos un muy buen programa, no me lo esperaba", comentó. Aunque lamentó la situación, mostró su resiliencia al decir: "Ahora saldré a buscar trabajo, porque había dejado todo para dedicarme de lleno a esto".

Por su parte, Marcela Tauro brindó más detalles sobre cómo se vivió la noticia. Según la periodista, Carmen se enteró del levantamiento el mismo día en que la decisión fue comunicada a su equipo. “Fue un golpe duro. Primero lo supo Costa, quien alertó a Gaby Girls, amiga de Carmen. Finalmente, la conductora recibió la confirmación entre lágrimas”, relató Tauro, quien comparó esta situación con la de Florencia de la V, apartada de Intrusos de forma inesperada. "El programa tenía buenos números, estaba bien vendido, pero nadie entendió qué pasó", opinó.

Laura Ubfal agregó que el representante de Carmen ya sabía del desenlace con 24 horas de anticipación y que incluso se había adelantado una reunión urgente en Pinamar para comunicarlo. "Esto fue más difícil de lo que se cree. Carmen trabajó mucho, reemplazó conductores, condujo varios ciclos. Se ganó su lugar en el canal", destacó Ubfal.

Esteban Farfán, productor de Mañanísima, desmintió rumores de escándalos: "Fue una decisión del canal para reestructurar su programación. Carmen lo entendió perfectamente y estamos agradecidos por estos años de trabajo". Además, destacó que el programa obtuvo tres Martín Fierro y se mantuvo al aire por casi cuatro años, algo poco común en la televisión actual.

Carmen Barbieri atraviesa un complicado momento a nivel laboral. A poco menos de un año de haber iniciado con su ciclo Mañanísima en la pantalla de El Trece, tras varios años en Ciudad Magazine, la conductora recibió la fuerte noticia de que el ciclo iba a ser levantado. Así las cosas, se conoció quién será su reemplazo.

Hace tan solo unos días atrás, en medio de las vacaciones de la conductora, se conoció que El Trece tuvo "una reunión de emergencia" donde definieron finalmente levantar Mañanísima. Esta noticia tomó desprevenida a Barbieri en medio de sus vacaciones, pero ahora, para sumar a las sorpresas, se conoció quién reemplazará a la conductora.

En primera instancia, Laura Ubfal contó por qué el canal tomó la abrupta decisión: "Quieren hacer algo más periodístico. Por eso, decidieron rescindirle el contrato a Carmen consensuado". Esto se dio luego de que el programa no diera los resultados esperados en cuanto al rating, motivo por el que decidieron hacer una nueva "apuesta".

Finalmente, Ángel de Brito contó en sus redes sociales quién será el reemplazo de la conductora en el ciclo. "El 31 de enero termina Carmen en El Trece. Se levanta el programa en medio de un escándalo", empezó por informar el periodista. Luego, sentenció: "María Belén Ludueña ocupará su lugar".