Una figura se va de El Trece en medio de un "escándalo"

En las últimas horas se confirmó que El Trece le informó a una de sus figuras más destacadas que levantará el ciclo que conduce desde hace ya cuatro años. Mientras Ángel de Brito aseguró que la salida de esta estrella terminó en "escándalo", el productor del ciclo le aseguró a Teleshow que la conductora "entendió perfectamente" la decisión que tomó el canal del Grupo Clarín.

Con el comienzo de un nuevo año electoral, los canales de televisión siguen reacomodando sus grillas para encarar lo que se viene. Y algunas decisiones que toman en busca de mejorar el rating pueden ser más que importantes, como la que se conoció recientemente sobre la programación de El Trece. Es que según revelaron en LAM (América TV), Pablo Codevila -gerente de programación de la señal del Grupo Clarín- se reunió con Carmen Barbieri para avisarle que Mañanísima dejará el aire desde el próximo 1 de marzo.

Respecto a cómo recibió la noticia la conductora, hay versiones cruzadas. Mientras Ángel de Brito aseguró que hubo "portazo, llanto abogado, Pablo Codevilla, Adrián Suar" y la salida de Carmen Barbieri terminó en "escándalo"; Teleshow habló con Esteban Farfán, productor del ciclo, quien contó que la conductora "entendió perfectamente" el final del ciclo porque "es lo que pasa en la tele".

Laura Ubfal aseguró que el ajuste en la grilla para buscar algo más periodístico fue sorpresivo, y que "hubo lágrimas y Georgina Barbarrosa la llamó para consolarla". Por su parte, el productor desmintió que hubiera enojos o peleas y remarcó que "esto es lo normal" para quienes trabajan desde hace años en la televisión.

Lo cierto es que Mañanísima tiene planeado seguir al aire hasta el próximo 28 de febrero, aunque todavía no está confirmado si lo harán con Carmen Barbieri al frente. "Está muy agradecida: hasta ayer seguía hasta el final, pero hoy nos dijo de no hacer el programa en febrero", detalló Farfán. Cabe recordar que la llegada de la conductora a El Trece se concretó en octubre del 2023, luego de que Mañanísima estuviera en Ciudad Magazine, señal de cable que también pertenece al Grupo Clarín.

