Quién es Gero Arias, el influencer que perdió dos dedos: qué le pasó.

Gero Arias, de 20 años, es un influencer argentino oriundo de San Luis que se hizo conocido en el ámbito del contenido físico extremo. Su salto a la fama se produjo el 31 de diciembre de 2024, cuando completó 366 dominadas frente al Obelisco de Buenos Aires, un evento que fue transmitido en vivo en sus redes sociales y lo llevó a ganar miles de seguidores.

Este 2025, su objetivo era redoblar la apuesta con un desafío inédito: realizar una dominada por día usando un solo brazo. Sin embargo, un accidente reciente lo obligó a replantear sus planes.

¿Qué le pasó en los dedos a Gero Arias?

Durante los últimos días, Gero Arias se convirtió en tendencia en redes sociales, pero no por sus habituales desafíos extremos ni por batir un nuevo récord de resistencia. En esta ocasión, impactó a sus seguidores al revelar que sufrió un accidente en la montaña que resultó en la amputación de dos de sus dedos.

Gero Arias perdió dos dedos tras un terrible accidente.

El episodio ocurrió el pasado domingo 23 de marzo, cuando Arias estaba escalando un cerro junto a su padre. Durante la travesía, se sujetó de una gran roca que, de repente, se desprendió, provocando su caída cuesta abajo por aproximadamente 10 metros. En el trayecto, el influencer impactó contra varias piedras y una de ellas lo acompañó en la caída, golpeándolo directamente en la mano izquierda.

“La piedra que se desprendió se me cayó encima de los dedos y me quedaron como se ve en el video. Estoy muy agradecido de que fue en los dedos y no en la cabeza”, expresó el influencer en sus redes sociales. Como consecuencia, sufrió la amputación de las falanges distales de los dedos índice y anular.

Tras el accidente, fue operado de urgencia y compartió su proceso de recuperación con sus seguidores. Sin embargo, su actitud positiva generó controversia: mientras muchos usuarios le brindaron su apoyo, otros dudaron de su versión, especialmente después de que subiera un video bailando con la mano vendada. “Muchachos, hay dos formas de ver la vida. Podés ponerte mal por algo que ya pasó y no podés cambiar, o podés apreciar todas las cosas que no te pasaron”, respondió a los escépticos.

Finalmente, publicó un video con las imágenes explícitas de su mano lesionada para despejar dudas. Ahora, enfrenta un reposo estricto de 20 días. Por último, expresó: “Es lo que me toca enfrentar ahora. Ya no hay más boxeo, ya no hay más dominadas... por lo menos, por un tiempo”.