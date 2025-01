Se arrepintió: el Pelado Trebucq tomó una decisión de "último momento" sobre su futuro en la televisión

Esteban Trebucq pegó el portazo y tomó una polémica decisión sobre su futuro en televisión: "A último momento".

Esteban "El Pelado" Trebucq tomó una polémica decisión con respecto a su futuro televisivo y generó gran controversia. El famoso periodista se encuentra envuelto en un escándalo que involucra a dos señales televisiva y, en las últimas horas, generó un revuelo al comunicar su decisión.

Hace algunos meses atrás, el comunicador había anunciado su salida de LN+ para encarar nuevos proyectos profesionales. En este marco se conoció que iba a ir a A24, que forma parte del América TV, para conducir su propio ciclo pero cuando todo estaba listo para iniciar, el periodista les soltó la mano y decidió no seguir adelante con el programa.

Según contó Carlos Monti en Net TV, Trebucq habría tomado la decisión de forma inesperada, dejando descubiertos a los productores de A24. "Es más, él anunció que se iba, dicen que habría llegado a firmar el contrato con la gente de A24 y a último momento se arrepintió y volvió a LN+, esto es lo que dicen", empezó por decir el periodista sobre su colega.

Y aunque si bien el periodista no habló aún sobre el tema, en una entrevista de hace unos meses se contó la difícil situación que enfrentaba como trabajador de medios. "Tengo contrato por un año más con LN+, por suerte, tengo trabajo. Pero la situación está complicada. La industria está pasando por una crisis, y creo que el panorama no es alentador para nuestra profesión", aseguró al respecto.

Tensión en LN+ por lo que dijo el Pelado Trebucq al aire sobre Milei: "Debería bajar"

Luis Novaresio se llevó una sorpresa al aire cuando "El Pelado" Trebucq "se dio vuelta" y criticó a Javier Milei en medio de su programa en LN+. Las insólitas declaraciones de uno de los periodistas que más sostuvo la bandera de La Libertad Avanza en el canal de derecha.

Fue en una entrevista con Luis Novaresio que Trebucq se mostró muy crítico del gobierno de Javier Milei y expulsó: "Yo creo que Milei es un tipo que está convencido de lo que está haciendo. Obviamente que comete errores, yo no tengo la radiografía del Estado para decir dónde hay que recortar y demás. Hace ruido que un jubilado gane menos de 300 dólares. El veto universitario yo no lo hubiera hecho tampoco, pero yo no soy dirigente, yo no represento a nadie, a mí no me eligió nadie".

"El Presidente debería bajar un cambio (...) Javier Milei es, antes que nada, un buen tipo. ¿Está confundido? Sí, en un montón de cosas se confunde", remarcó en otro de los fragmentos de la entrevista. Las declaraciones del periodista llaman particularmente la atención ya que se trata de una de las voces más defensoras de las ideas de La Libertad Avanza y que eso, incluso, le valió desencuentros con sus colegas como Eduardo Feinmann.