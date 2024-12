Laura Ubfal estalló de furia contra Delfina, eliminada de Gran Hermano: "Tonta"

La furia de Laura Ubfal contra Delfina, eliminada de Gran Hermano: "Tonta"

Laura Ubfal disparó contra Delfina, la primera eliminada de Gran Hermano (Telefe), y dijo lo que muchos televidentes piensan sobre las actitudes y dichos de la exparticipante en torno a su compañaera Luciana. La furia de la analista contra la estrategia de Delfina en el reality.

En los primeros minutos del debate de eliminados de Gran Hermano, Laura Ubfal fulminó a Delfina por sus declaraciones transfóbicas contra Luciana, la participante trans de esta edición. "Entraste para contar que las modelos no eran tontas, y sos re tonta, no entendés Gran Hermano. Te quemaste sola con dichos transfóbicos, haciendo bullying, queriendo ser una villana para la que no te da la altura. ¿Por qué hiciste eso?, ¿no conocías el juego?", sentenció Ubfal.

Tratando de defenderse, Delfina expresó: "Sí, lo conocía. Hay un montón de cosas que no voy a decir que no dije, pero que sinceramente no me acuerdo. Las cámaras te graban las 24 horas y a veces te olvidás así que quiero pedir perdón, de todo corazón, si ofendí a alguien con algo de lo que dije pero yo no soy así y lo voy a demostrar". Pero en tono cortante, Laura Ubfal remató: "No sos un ejemplo de nada".

Siguiendo las declaraciones de Laura Ubfal, Gastón Trezeguet opinó: "No voy a justificar lo que dijiste, pero lo que sí te quiero decir es que me parece asombroso es que no sepas que decir esas cosas van a quedar mal". "Sé que estuve mal y estoy arrepentida, pero también siento que me olvidé de las cámaras", dijo Delfina, aunque Laura Ubfal volvió a arremeter con un picantísimo: "¿Qué nos estás diciendo?, ¿que vos sos así?".

En ese momento, la analista Eliana Guercio trató de indicar que se trata de una joven de 18 años que se equivocó, pero Ubfal fue determinante. "No me importa la edad". "Es una nena que podría ser la nena de cualquiera de nosotros", insistió Guercio, quien no pudo contra Ubfal, que lanzó un atronador: "Mía no".

Una panelista de Gran Hermano se durmió en vivo y contó los verdaderos motivos

Si bien el suceso en cuestión ocurrió en un ciclo de streaming y no en el aire de Gran Hermano, la relevancia que esta persona tienen en los debates del reality shows hace que esté muy ligada a ese ciclo. Se trató de Costa, quien es parte de los paneles de Cortá por Lozano y del programa radial de Santiago del Moro, que se transmite como streaming.

Lo que ocurrió fue que Costa se quedó dormida en pleno programa radial y las cámaras registraron el momento: se puede ver a la panelista balancearse hacia adelante y atrás durante muchos segundos. En diálogo con Marina Calabró, la artista explicó: "Yo seguía hablando dormida. Vine de gira, del sur. Hice Neuquén, Villa Regina, Cipolletti y General Roca. Legué a mi casa a las cuatro de la mañana, fui al baño y a las cinco, a la radio. Lo gracioso es el análisis que hacen de mi dormida".

"También tengo que explicar lo que es una apnea. La apnea del sueño no la podés controlar. Es esto; es como que te reinicias. Yo me acuerdo todo lo que dije", agregó la panelista de televisión y radio. Y cerró con una frase sobe las críticas: "Se vive mucho mejor sin ver nada".