Cuántos hijos tuvo Carlos Menem: quiénes son y con quién los tuvo

La vida privada de Menem vuelve a los focos con el anuncio de una nueva serie. ¿Cuántos hijos tuvo el ex presidente argentino?

La vida privada de Carlos Menem volvió a estar en los focos con el anuncio de ¡Siganme!, la serie de Amazon Prime Video que va a recorrer la vida política del ex presidente argentino. En ese contexto, su vida personal también siempre fue objeto de interés público, tanto antes como ahora. Por eso en este artículo te contamos cuántos hijos tuvo a lo largo de su vida.

¿Cuántos hijos tuvo Menem?

Carlos Menem tuvo cuatro hijos: Carlos (Junior), Zulema María Eva, Carlos Nair y Máximo Menem Bolocco. Menem estuvo casado con Zulema Yoma y tuvo dos hijos con ella: Carlos (conocido como Junior) y Zulema María Eva. Junior murió trágicamente en 1995 en un accidente aéreo que su madre denunció como un atentado.

Menem junto a sus hijos con Zulema Yoma: Carlos Junior y Zulemita

Además, Menem tuvo un hijo llamado Carlos Nair, nacido en 1981, producto de una relación extramatrimonial con Martha Meza, una maestra de escuela. Menem conoció a la familia de Meza mientras estaba en exilio político en Formosa durante la dictadura militar en Argentina. En mayo de 2001, Menem se casó con la Miss Universo 1987, Cecilia Bolocco. La pareja tuvo un hijo llamado Máximo Menem Bolocco en 2003. Luego, en febrero de 2008, Menem inició los trámites de divorcio con Bolocco.

La serie de Menem y la polémica familiar

Máximo Menem Bolocco es el hijo que tuvo con la modelo chilena

Amazon Prime Video ha generado un gran revuelo con el anuncio de la serie "Síganme", que contará la vida del ex presidente argentino Carlos Saúl Menem. Sin embargo, la inminente disputa familiar sobre los derechos de imagen que la plataforma deberá negociar con los herederos ha causado preocupación. La producción ha mantenido conversaciones con Zulemita, la hija de Menem, y su madre, pero la nieta del ex mandatario, Antonella, ha expresado su descontento por no haber sido consultada sobre la serie y ha cuestionado la decisión de Zulemita de dar su consentimiento a cambio de no hablar de su historia.

Antonella ha manifestado que ha sido excluida de los acuerdos para la serie y que no cree que vaya a aparecer en ella. La joven ha criticado a Zulemita por su ambición en la sucesión de su padre y ha denunciado que no pudo acceder al dinero que le correspondía tras la desaparición de su abuelo. A pesar de que ha recibido la totalidad de lo que le correspondía por la muerte de su padre, la sucesión de Menem está paralizada y solo se ha presentado una cuenta bancaria con 250 pesos a nombre del ex presidente.