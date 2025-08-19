Una famosa figura de América TV pega el volantazo y le suelta la mano al canal: ya firmó contrato con Telefe.

Son épocas de cambios en las grillas televisivas y, aunque a esta altura del año muchas señales aseguraban tener a sus figuras confirmadas hasta diciembre, esto no le pasó a América TV. Precisamente, se conoció que uno de sus personajes más importantes abandona la señal por un ambicioso proyecto en Telefe.

Se trata de Marixa Balli, la famosa modelo y conductora que desde hace algunos años se desempeñaba como angelita en LAM. Según anunció Ángel de Brito en su programa de América TV este lunes, Telefe logró ganar la batalla y convenció a Balli de dejar el programa de espectáculos por otro proyecto en el canal de la familia.

"Hace rato que la querían tener. Marley nos llamó a varios para ir a Por el Mundo, pero todos tenemos contrato de exclusividad y la productora dijo que no", empezó por decir Ángel de Brito. De esta manera dejó en claro que la batalla no fue fácil, pero que tras varios meses de insistencia y algunas ofertas tentadoras, Marixa Balli aceptó la propuesta de Telefe.

Qué programas hará Marixa Balli en Telefe

En esta misma ronda de anuncios, De Brito también contó cuál fue el proyecto que tentó a Marixa para dejar su trabajo en LAM y embarcarse en nuevos desafíos. "Telefe volvió a insistir y le ofrecieron a Marixa ser una de las participantes de MasterChef Celebrity. Ella me dijo que le divertía porque nunca había cocinado, pero se le hacía imposible convivir también con LAM porque graban 12 horas por día hasta tarde", aseguró De Brito.

Finalmente, también sumó: "Seguramente hará el viaje con Marley a Japón y también le ofrecieron ser panelista de Georgina Barbarossa, y aceptó". Pese a la salida abrupta de la panelista, De Brito se mostró muy contento del crecimiento de Balli en los medios.