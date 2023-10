Boxeo: la tajante decisión de las campeonas mundiales que luchan por la igualdad antes de un duelo histórico

Antes de un duelo femenino que quedará en la historia grande del boxeo el próximo viernes 27 de octubre, varias campeonas mundiales se unieron en un tajante pedido por medio de las redes sociales.

El próximo viernes 27 de octubre en el Caribe Royale de Orlando, Estados Unidos, se llevará a cabo un duelo femenino histórico para el boxeo y varias campeonas del mundo actuales y retiradas se sumaron a un tajante pedido a través de las redes sociales. La puertorriqueña Amanda Serrano y la brasileña Danila Ramos se verán las caras arriba del ring y se enfrentarán a 12 asaltos -3 minutos por cada uno- en lo que será un hecho que marcará un antes y un después. Es que, habitualmente, los cruces femeninos son a 10 y con menos tiempo que los de los hombres.

La boricua expondrá sus cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pero no el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría pluma. Este último organismo no autorizó que la pelea se desarrolle en esa cantidad de rounds, por lo que su título no estará en juego. Sin embargo, las púgiles sí respondieron ante tal injusticia y luchan para tener los mismos derechos que los varones a la hora de combatir.

La propia Serrano compartió un posteo en sus redes sociales bajo el nombre "nuestra elección" en el que participaron distintas boxeadoras -entre ellas dos argentinas- que comparten su opinión sobre lo que viven desde hace tiempo. Con un picante mensaje, las campeonas se mostraron más fuertes que nunca y dejaron en claro que no colgarán los guantes en su pelea. "Este es nuestro momento, nuestro derecho, nuestra elección. Somos las luchadoras, estamos boxeando. Gracias a todas mis compañeras por estar conmigo y apoyar mi elección", escribió la nacida en Puerto Rico.

Las boxeadoras que apoyaron la iniciativa de Amanda Serrano

Daniela Bermúdez

Evelin Bermúdez

Maira Moneo

Laila Ali

Mikaela Mayer

Ann Wolfe

Seniesa Estrada

Christy Martin

Natasha Jonas

Franchón Crews-Dezurn

Heather Hardy, Christina Hammer

Chantelle Cameron

Sarah Mahfoud

Maricela Cornejo

Elena Reid

Britt Van Buskrik

Lisa Holewyne

Bonnie Canino

Layla McCarter

Miriam Gutiérrez

Ramla Ali

Shadasia Green

Krystal Rosado

Holly Holm

Boxeo: Evelin Bermúdez hizo historia en Canadá en una pelea inolvidable

Evelin Bermúdez continúa haciendo historia en el boxeo femenino y lo demostró una vez más arriba del ring. Esta vez, la boxeadora nacida en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, se enfrentó a la local Kim Clavel en Canadá y la venció con claridad, aunque las tarjetas no reflejaron lo mismo. La santafesina, actual campeona mundial, retuvo sus dos títulos y tiene todo a su favor para buscar un nuevo objetivo en su interesante carrera.

Con este triunfo, Bermúdez se encamina a la unificación de todos los cinturones de la división, ya que actualmente sólo cuenta con el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Con respecto a su pelea contra Clavel, la joven argentina sabía que podía ser clave para luego enfrentarse a Yesica Neri Plata, la campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) por todos los cetros, lo cual sería aún más histórico para el boxeo argentino.