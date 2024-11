Una de las hijas de Guillermo Vilas rompió el silencio sobre la salud de su padre.

Una de las hijas de Guillermo Vilas, Andanin Vilas, rompió el silencio acerca de la salud de su padre. La joven de 21 años reconoció que está fastidiosa por los rumores al respecto del estadio del máximo emblema histórico del tenis argentino, quien padece una enfermedad desde hace un tiempo largo. Durante la entrevista con La Nación, la francesa disparó munición gruesa al respecto y llenó de elogios a "Willy".

Andanin también juega al mismo deporte, aunque no de manera profesional, y contó cómo se lleva con el crack marplatense. La oriunda de París también repasó el vínculo afectivo con su madre y la esposa del exjugador, la tailandesa Phiangphathu Khumueang. Incluso, dejó en claro qué significa portar semejante apellido en el día a día de la actualidad.

Consultada al respecto, Andanin disparó que "hay muchos rumores, versiones y personas que dicen cosas que no son verdad". Incluso, admitió sobre el extenista de 72 años: "Lo que más me molesta de eso es que son personas con las que tuvimos algún vínculo en el pasado, pero que actualmente no saben nada... Además, en cualquier caso, los que tendríamos que decir algo somos nosotros, su familia".

Respecto al hermetismo con el que suele manejarse el clan Vilas sobre el estado actual del excampeón de Roland Garros, remarcó: "Lo que intentamos hacer es mantener una postura de discreción y respeto, porque mi papá piensa más en las personas que lo quieren y siempre estuvieron ahí para él y trata de protegerlos, incluso más que a sí mismo". También destacó que él está muy bien y completó: "Eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia. Nosotros también somos seres humanos y no nos gusta que las personas hablen por hablar solamente para aparecer en la televisión o hacer una nota, pero lo que más me importa, lo que es nuestra primera preocupación, es la salud mental de mis hermanos, que ellos estén bien y que no haya rumores que los afecten o cosas que puedan leer en Internet y les hagan mal, porque mis hermanas tienen 13 y 14 años y mi hermano, 7. A mí no me importa que me lastimen, pero no quiero que ellos estén llorando y sufriendo... Eso es lo más importante para mí".

El orgullo de Andanin Vilas por su papá

Me llegan muchos mensajes al día de personas que me dicen “adoro a tu papá” y ese tipo de cosas, y por supuesto que me llenan de orgullo. Por ejemplo, esto que voy a contar pasó hace poco. Estaba caminando con mi mamá por la calle, cerca del casino, acá en Montecarlo. No sé si soy yo, que salgo poco de la casa, pero no veo muchos argentinos... La cuestión es que íbamos caminando y veo que un señor pone cara de asustado y me preocupé. Y me para y me dice: “¿Vilas?”. Y yo le dije: “Sí”. Entonces me empezó a hablar de mi papá y se puso a llora Fue un momento muy emotivo y muy importante para mí. Ese tipo de interacciones son las que más me llenan el corazón. Siempre es muy lindo lo que me dicen. Porque claro, yo veo esto de una manera diferente, veo como que es mi papá y sé lo que hizo, todo lo que logró, pero entiendo que una cosa es saberlo y otra haberlo vivido, y sé que hay gente que vivió esa época y que siguió su carrera, lo admira, lo quiere y lo siente como alguien cercano, casi como un amigo o un familiar.

Guillermo Vilas como un modelo de vida

Sí, tanto dentro como fuera de la cancha. Dentro de la cancha, como sabemos, fue un monstruo, un fenómeno. Pero yo lo admiro más por lo que es fuera de la cancha, por el corazón que tiene, porque siempre fue solidario, ayudó a la gente, se preocupó por saludar a todos, por hablarles a todos. Son esas pequeñas cosas que en el día a día uno no valora tanto o no se da cuenta. Como que no sabés lo que podrías generar al saludar a alguien, al darle un abrazo, no sabés lo que está pasando en su vida o qué problema puede tener, y con ese gesto simple le alegrás el día. Y no hace falta mucho, a veces son cositas muy pequeñas. Y eso lo aprendí de él.

Los consejos y las discusiones con su padre

Siempre me da consejos para todo. Más para el tenis. Los consejos de vida que me da son más sobre cómo crecer como persona, porque él es alguien que está muy interesado en mejorar permanentemente. Alguien que lee mucho, y yo también leo mucho, entonces a veces compartimos cosas que leemos. También discutimos porque somos muy parecidos y a veces eso nos hace chocar.

Cuándo empezó a ser consciente de quién era su papá

Bueno, yo siempre lo consideré como lo que es para mí, mi padre. Eso es lo único que yo consideraba. Pero lo que me hizo darme cuenta de que era alguien importante fue, por ejemplo, cuando de chiquita íbamos al cine: la gente lo paraba por la calle para sacarse una foto con él o abrazarlo. Incluso cuando yo iba a algún evento del que mi papá participaba pensaba: “¿Por qué hay tantas cámaras?, ¿Por qué hay tanta gente mirando a este señor jugar al tenis?”. Esas pequeñas cosas me fueron haciendo dar cuenta. Cuando vivíamos en Argentina era siempre así. Yo salía a la calle con él, caminaba diez metros y paraba porque alguien lo saludaba, y diez metros más y paraba otra vez, y diez metros más y otra vez, y yo pensaba: “¿Cuándo voy a llegar al cine?”.

Lo que significa llevar el apellido Vilas

Como se supone, el apellido impacta una parte de mi vida, pero ni mi papá, ni yo, ni nadie en mi familia utiliza el apellido Vilas para sacar ventajas o algo así. No somos esa clase de personas. Además, yo quiero hacer mis propias cosas. Aunque mi papá es la persona más importante de mi vida, y lo adoro con toda mi alma, y cada vez que me hablan de él soy la primera en escuchar todas las historias que me cuentan, quiero hacer mi propio camino.

¿Qué enfermedad tiene Vilas?

El mejor tenista argentino de la historia, exnúmero dos del ranking ATP y ganador de cuatro títulos de Grand Slam, sufre un deterioro cognitivo que incluso algunos se animaron a relacionar con el Alzheimer, aunque sin una confirmación oficial todavía al respecto. Lo cierto es que el crack se mantiene apartado de la vida pública en Mónaco, donde se instaló con su familia. Además, su esposa tailandesa Phiang Khumeang se convirtió en la compañera incondicional en este complicado momento de su vida.

