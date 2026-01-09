La atención de Trump en Venezuela frustra a asesores preocupados por las elecciones legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington, D.C.

La ‍atención del presidente Donald Trump puesta en la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y en Venezuela está frustrando a algunos asesores de la Casa Blanca y legisladores republicanos, que ‍quieren que aborde las preocupaciones económicas y ⁠de salud en un año electoral, según tres personas familiarizadas con el asunto.

Con los votantes descontentos por el aumento de los precios y el manejo de Trump de la economía, algunos aliados temen que el intenso foco del presidente en la política exterior pueda poner en peligro el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, su adjunto James Blair y el vicepresidente JD Vance están presionando a Trump para que dé prioridad a las preocupaciones locales, dijeron dos funcionarios de la Casa Blanca, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos.

Vance ha ‌sido la voz más persistente en las reuniones, llevando repetidamente las conversaciones de vuelta ⁠a las cuestiones del carro de la compra, dijeron.

A raíz ⁠de la operación de Venezuela de la semana pasada, algunos altos asesores de la Casa Blanca están "abiertamente frustrados" de que Trump y muchos altos funcionarios sigan hablando tanto de asuntos exteriores, dijo uno de ‍los funcionarios.

A pesar de la moderación de la inflación, muchos votantes siguen centrados en el costo de la vida, porque se enfrentan a altos precios de ⁠la vivienda, los alimentos y el seguro de salud.

Cuando ‌se le pidió un comentario, la Casa Blanca dijo que Trump siempre ha hecho de la economía su principal prioridad, citando sus anuncios de esta semana destinados a reducir los precios de la vivienda, y dijo que su política exterior ha "puesto consistentemente a Estados Unidos primero".

Una portavoz de Vance dijo que el vicepresidente "apoyaba la agenda de política exterior e interior del presidente en todos los ámbitos".

Wiles y ‌Blair no respondieron ‌a las solicitudes en busca de comentarios.

Las preocupaciones sobre las prioridades de Trump no son nuevas, ya que su enfoque en política exterior es anterior a la operación de Venezuela.

En las últimas semanas ha amenazado veladamente con invadir Groenlandia y Panamá, ha bombardeado objetivos en Siria y Nigeria y ha presionado por ​una paz entre Ucrania y Rusia.

Pero los funcionarios dicen que las preocupaciones han adquirido mayor urgencia a medida que el Gobierno entra en un año electoral crucial, en el que la Casa Blanca había planeado cambiar más agresivamente hacia mensajes y viajes en el país.

Trump, que hizo campaña para frenar la inflación, ha dicho recientemente que el tema del costo de la vida es un "engaño" demócrata.

En múltiples reuniones en la Casa Blanca centradas en la economía desde noviembre, los funcionarios le han mostrado sondeos, encuestas y publicaciones en las redes sociales ‍que destacan la preocupación de los votantes por el costo de la vida y su gestión de la economía, y le han instado a centrar sus comentarios públicos en cuestiones económicas, dijeron los funcionarios de la Casa Blanca.

Trump, dijo un funcionario, ha rebatido que la economía está fuerte, ha advertido de que centrarse en ella podría hacer el juego a los demócratas para restar importancia a sus logros y que la ​alta inflación se deriva de las políticas de su predecesor Joe Biden.

Después de que el presidente anunció el sábado que Estados Unidos "dirigirá" Venezuela, legisladores republicanos inundaron la Casa Blanca con llamadas insistiendo en que el "único país que ​Trump debería dirigir es Estados Unidos", dijo un funcionario.

El partido de un presidente suele tener dificultades para mantener sus escaños en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato, y ⁠los republicanos de Trump solo tienen una escasa mayoría en ambas cámaras. La angustia de los votantes por la economía podría hacer de estas unas elecciones especialmente difíciles para el partido.

