Dolor en el mundo de la música: a los 75 años, murió un histórico del rock de los 70

El músico tenía 75 años.

El mundo de la música quedó conmocionado tras la reciente noticia que trascendió en las últimas horas: murió uno de los artistas históricos del rock de la década del 70. La triste novedad fue confirmada por una de sus hijas y a los 75 años, perdió la vida tras batallar contra una dura enfermedad, por lo que lo despiden con pesar a través de las redes sociales.

Sin dudas que en la música hay un sinfín de artistas que hicieron historia con sus canciones y las bandas en las que estuvieron tocando. En este caso, uno de los históricos del ambiente falleció a raíz de un cáncer con el que venía batallando y la noticia se dio a conocer en la jornada del sábado 1 de marzo.

Davis Johansen fue el líder de New York Dolls.

Se trata de David Johansen, el mítico artista que perteneció a la banda New York Dolls. El líder del grupo era el único que quedaba vivo de esa formación y perdió la vida a los 75 años. "Partió tomado de la mano de su esposa, su hija Leah, y rodeado de música, flores y amor", indicó un portavoz del entorno de Johansen a la revista Rolling Stone. El artista batalló en los últimos años contra un cáncer en etapa 4, un tumor cerebral; y una fractura de columna que lo dejó incapacitado.

David Johansen dejó un legado memorable en la música: comenzó su carrera en la década de 1960 con la banda Vagabond Missionaries; en 1971 se unió a los New York Dolls y su primer recital fue en vísperas de Navidad de ese año en un refugio para personas sin hogar. La banda lanzó su primer álbum homónimo New York Dolls en 1973 y un año después publicó Too Much Too Soon. El grupo se separó en 1976 y él continuó con su carrera como solista. Además, fue parte de películas como Los fantasmas contraatacan, Un día de suerte y Mr. Nanny.

Conmoción en el rock nacional: murió un artista cercano a La Renga a los 58 años

El ambiente del rock nacional está conmocionado por un hecho que entristeció a todos: murió un artista muy cercano a La Renga a los 58 años. El guitarrista perdió la vida por razones que aún se desconocen y la noticia fue comunicada por las redes sociales del Instituto Nacional de la Música.

"Desde el INAMU lamentamos profundamente esta pérdida para nuestra música y acompañamos en este difícil momento a sus familiares y seres queridos", comunicaron. Se trata de la muerte de Alberto "Miyo" Miglioranza, uno de los guitarristas más queridos del ambiente del rock nacional.

Si bien su nombre no resonó tanto en lo masivo, "Miyo" se codeó con íconos de la música argentina. Tan es así, que tenía un gran vínculo con La Renga, la histórica banda conformada por "Chizzo" Nápoli, Tete Iglesias y Tanque Iglesias. "Además tenía una relación muy cercana a la familia de La Renga, con quienes supo compartir escenario y trabajar como sonidista durante sus shows en vivo", indicaron desde la entidad.

"¡Gracias, hermano! Te voy a extrañar un montón. Ya me haces falta. 'Miyo', vos no solo sos músico, vos para mí sos ‘música’. Por cada poro de tu ser, siempre salió música con cualquier instrumento que tuvieras a mano. Con todos me hiciste bailar, disfrutar y sonreír. Te quiero muchísimo", expresó Gabriel Goncalvez, mánager de La Renga. "Buena ruta, hermano. Buena gira y saludos a todos los que te encuentres de esos amigos a donde vayas, Te aseguro que cuando escuche tus acordes, te voy a ir a buscar para divertirnos como siempre. ¡Gracias por todo, Miyo querido!", concluyó.