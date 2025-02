Impacto en el rock nacional por lo que denunció un histórico de Sumo: "Presunto estafador"

La denuncia menos pensada de un histórico de Sumo que movilizó al rock nacional.

El mundo del rock nacional está conmocionado por lo que se filtró en los últimos de un histórico del ambiente. El artista en cuestión publicó un video en sus redes sociales, realizó una denuncia por estafa y pidió ayuda a sus seguidores mediante un relato que causó revuelo en el ambiente de la música argentina.

En los últimos días, salió a la luz una denuncia pública por parte de un histórico del rock nacional que desató una ola de reacciones en las redes sociales. Se trata de Alberto "Superman" Troglio, baterista original de Sumo y quien también formó parte de Divididos, Las Pelotas y Los Auténticos Decadentes.

"Superman" Troglio fue el baterista original de Sumo hasta la disolución de la banda por la muerte de Luca Prodan en 1987.

"Lo que me llama a informarles a ustedes es un presunto estafador, chorro, miserable, ruin, mugriento, un ser totalmente detestable que me compró la historia de que éramos hermanos e hicimos una banda que se llamaba Nerone Grosso", introdujo Troglio de manera contundente sobre Sergio Grosso. Según relató, tras la disolución del grupo, su ahora excompañero se quedó con instrumentos suyos y creó un canal de YouTube donde usa su imagen.

"Quedaron mis dos baterías allá con fierros, platos importados, pedales de bombo y no me la quiere devolver. Esto hace ya del 2 de diciembre. Él con el pretexto de subir imágenes de Nerone según donde tocaba el grupo, empezó a filmar videos y era para promocionar la banda, pero no está promocionando la banda. Creó un canal de YouTube y puso todo a nombre de él", reveló. "Contesta los mensajes por mí... quería advertirles que todos los videos que vean subidos y tengan una batería roja, todo eso lo está usando para robarme plata, está usando mi imagen. Muchas gracias por escucharme", concluyó "Superman" en lo que se trató de una denuncia que revolucionó al ambiente del rock nacional.

La respuesta a "Superman" Troglio

Días después del video del baterista de 67 años, Sergio Grosso utilizó la cuenta de Instagram oficial de la banda que tenían y le respondió. "Gente, todo bien con todos ustedes, pero no le debo nada Alberto ni uso ningún canal, hermanos, eso lo armó él conmigo para ustedes y después no lo usamos más ya se cerró y no se cobra nada de ahí. 30 años de amistad con Alberto, pero lamentablemente ustedes no pasaron lo que yo pasé con él", soltó.

"Lo que está haciendo es querer sacarme una batería vieja que es mía, no de él. Y como yo lo ayudo económicamente hace más de 20 años y ahora hace meses que no lo ayudo, a él no le gusta, y lo único que quiere es que le mandé plata lamentablemente, pero me cansé gente. El que quiera hablar conmigo no hay problema, me hablan, pero al que me insulte no voy hablar", agregó. Por el momento, no hubo contrarrespuesta de Troglio, quien está evaluando avanzar por la vía legal de acuerdo a lo indicado por la página "Rock Data", que publicó el video inicial del baterista.