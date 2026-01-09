Así podés usar Plex: el software que reúne películas, series y videojuegos

Plex actúa como un centro multimedia inteligente.

Plex se consolidó como una de las plataformas más completas para centralizar y disfrutar contenido multimedia desde una sola aplicación. El software permite organizar películas, series, música, fotos y hasta videojuegos, acceder a ellos de forma remota y optimizar la reproducción según cada dispositivo, todo con foco en la privacidad del usuario. En un contexto donde el consumo digital está cada vez más fragmentado, Plex propone una solución simple y potente para tener todo en un solo lugar.

Una de sus principales ventajas es la versatilidad: Plex no solo funciona como reproductor de contenido propio almacenado en un servidor personal, sino que también ofrece acceso a películas, series, televisión en vivo y música en streaming desde su propia plataforma. Para quienes solo quieren mirar contenido integrado a Plex, alcanza con crear una cuenta gratuita e instalar la app en el celular, la Smart TV, la computadora o usarla directamente desde el navegador.

Cómo funciona Plex y para qué sirve

Plex actúa como un centro multimedia inteligente. Si el usuario decide montar su propio servidor, el sistema se encarga de ordenar los archivos, agregar carátulas, descripciones y metadatos automáticamente, logrando una experiencia similar a la de las grandes plataformas de streaming, pero con contenido propio.

Cómo configurar Plex paso a paso

Configurar Plex es fácil y no requiere conocimientos avanzados:

Instalar Plex Media Server en una computadora, un dispositivo NAS compatible o una NVIDIA SHIELD, donde estarán guardados los archivos. Agregar bibliotecas según el tipo de contenido (películas, series, música, fotos) y dejar que Plex catalogue todo de forma automática. Instalar la app de Plex en el dispositivo desde el que se quiera reproducir el contenido, ya sea un celular, Smart TV, consola o navegador web. Reproducir desde cualquier lugar, incluso fuera de casa, con solo presionar “reproducir”.

Para usarla solo hay que crear una cuenta gratuita e instalar la app en el dispositivo que quieras.

Archivos compatibles con Plex

Plex Media Server admite la mayoría de los formatos multimedia más usados:

Video : MP4, MKV, AVI, MOV, DIVX, entre otros.

Música : MP3, M4A, FLAC, WMA.

Fotos: JPG, PNG, RAW, TBN.

Dispositivos donde se puede usar Plex

La plataforma es compatible con una enorme variedad de equipos: navegadores como Chrome, Edge, Firefox y Safari; celulares Android y iOS; computadoras con Windows, macOS y Linux; Smart TV de marcas como Samsung, LG o Hisense; dispositivos como Chromecast, Apple TV y Roku; y consolas PlayStation y Xbox.

Por su flexibilidad y facilidad de uso, Plex es una de las mejores opciones para quienes buscan unificar todo su entretenimiento digital en una sola plataforma.