Asombro por los descuentos y ofertas en plataformas de streaming

El entretenimiento ya no está en el tradicional cable, sino que está en las aplicaciones de streaming. En los últimos años, la oferta de plataformas se ha multiplicado de forma exponencial, creando un verdadero campo de batalla por la atención –y el bolsillo– de los usuarios. Hoy, ver una película de estreno, maratonear series exclusivas o escuchar música en alta fidelidad requiere de una suscripción.

El auge de estas bibliotecas llenas de contenidos audiovisuales responde a la demanda de contenido on demand, que le permite al consumidor elegir qué, cómo y cuándo ver o escuchar, marcando el fin de la televisión tradicional. A continuación, un repaso por las principales plataformas de pago para que elijas dónde gastar tus megas.

Se trata de un listado que armó el influencer @AhorrandoAndoAr sobre esta temática y que difundió en un hilo de X: “Les voy a detallar los MEJORES DESCUENTOS y hasta cómo tener GRATIS las principales plataformas de streaming”. Desde Disney+, hasta HBO Max, hasta Spotify y YouTube, todas las alternativas son legales y sin apps prohibidas.

Las promociones en plataformas de streaming

Paramount + Teniendo Personal Flow incluye sin cargo suscripción.

Universal + Teniendo Personal Flow incluyen sin cargo suscripción a Universal Plus por 3 meses. Sin tiempo límite de permanencia, se puede dar de baja en cualquier momento.

HBO Max Hasta 30% de descuento en @StreamMaxLA pagando la suscripción anual (y además congelan el precio). Teniendo MELI+ de Mercado Libre Argentina pueden acceder a un 30% en la suscripción de Max.



YouTube Premium 2 meses gratis de YouTube y YouTube Music Premium. Solo valido para usuarios que no hayan probado Premium. Más info: http://youtube.com/premium

Mercado Play Para usar Mercado Play no hay que pagar una suscripción, sólo hay que tener una cuenta en Mercado Libre y acceder desde la APP.

Disney Plus Pagando MELI+ TOTAL de Mercado Libre tiene incluido la suscripción a DisneyPlus. Es el Plan Estándar con anuncios Algunos planes de Movistar TV incluyen Disney Plus. Premium gratis.

Prime Video Teniendo DirecTV tienen Prime Video gratis. Para activarlo deben ingresar a MiDIRECTV

