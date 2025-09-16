Una de las preocupaciones de los argentinos en el contexto económico actual es el costo de la canasta de servicios digitales, que agrupa a los distintos contenidos que se proporcionan a través de internet, como las plataformas de streaming, aplicaciones, redes sociales y el almacenamiento en la nube. Si bien aún no hay una medición oficial, cada vez que hay un aumento de precios, los usuarios optan por modificar sus patrones de consumo y se dan de baja los servicios que sean pagos o se suman a cuentas compartidas.
La cancelación de una suscripción implica mayormente a las plataformas de streaming para ver series y películas, como así también para escuchar música o reproducir cualquier contenido on demand sin publicidades de por medio. Sin embargo, algunos de estos servicios ofrecen promociones y descuentos para atraer a nuevos usuarios que son cada vez más preciados en un mercado liderado por Netflix.
A la plataforma de la N roja le siguen de cerca Amazon Prime Video y Disney Plus. Las tres se posicionan como las principales competidoras con un enfoque en entretenimiento familiar y contenido de marca. Sin embargo, a una de ellas se puede acceder gratis durante tres meses a través de una tarjeta de crédito.
Plataforma de streaming gratis durante tres meses
Los usuarios que tengan una tarjeta de crédito visa podrán acceder a una suscripción gratuita de Disney Plus hasta tres meses, según el tipo de cliente que sean:
Platinum, Signatura o Infinite.
- Visa Platinum y Visa Signature: acceden a dos meses sin cargo.
- Visa Infinite: obtienen tres meses sin costo.
¿Cómo accedo a la promoción de Visa?
En primer lugar, los interesados deben ingresar a la web beneficioslac.visa.com/s/disney. Allí deberán solicitar el código de "redención digital". Para ello deberán click en la opción "recibir ahora" y luego colocar el correo electrónico.
Luego, los usuarios deberán crear una cuenta en la web disneyplus.com e ingresar el código para acceder al beneficio. Esta promoción estará vigente hasta el 30 de septiembre y sólo aplica a nuevos suscriptores.
¿Qué otras promociones de Disney Plus hay?
En caso de no poseer una tarjeta de crédito Visa, los consumidores pueden acceder a una promoción para darse de alta por $ 3490 durante cuatro meses. En este caso, el beneficio estará activo hasta el 27 de septiembre inclusive y aplica al plan Estándar con publicidad.
¿Qué suscripciones de Disney + hay y cuánto salen?
Según la letra chica de la plataforma, el contenido, incluido el deportivo, varía según el plan. El precio con descuento para el plan Estándar con Anuncios es de $ 3490 ($ 2884,30 sin impuestos).
El Estándar es de $ 3999 por mes ($ 3304,96 por mes sin impuestos). Mientras que el plan Premium cuesta $ 7299,00 al mes final ($ 6032,23 por mes sin impuestos). Este último es uno de los más elegidos porque permite que se puedan conectar hasta 4 dispositivos en simultáneo, además de todos los canales básicos de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes.
En los tres planes están disponibles los estrenos de películas, series originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star. Pero la calidad de video hasta 4K UHD/HDR y sonido Dolby Atmos solo aplica para la versión Premium.