Son cada vez más usuarios los que se preocupan por el costo de los servicios de streaming.

Una de las preocupaciones de los argentinos en el contexto económico actual es el costo de la canasta de servicios digitales, que agrupa a los distintos contenidos que se proporcionan a través de internet, como las plataformas de streaming, aplicaciones, redes sociales y el almacenamiento en la nube. Si bien aún no hay una medición oficial, cada vez que hay un aumento de precios, los usuarios optan por modificar sus patrones de consumo y se dan de baja los servicios que sean pagos o se suman a cuentas compartidas.

La cancelación de una suscripción implica mayormente a las plataformas de streaming para ver series y películas, como así también para escuchar música o reproducir cualquier contenido on demand sin publicidades de por medio. Sin embargo, algunos de estos servicios ofrecen promociones y descuentos para atraer a nuevos usuarios que son cada vez más preciados en un mercado liderado por Netflix.

A la plataforma de la N roja le siguen de cerca Amazon Prime Video y Disney Plus. Las tres se posicionan como las principales competidoras con un enfoque en entretenimiento familiar y contenido de marca. Sin embargo, a una de ellas se puede acceder gratis durante tres meses a través de una tarjeta de crédito.

Plataforma de streaming gratis durante tres meses

Los usuarios que tengan una tarjeta de crédito visa podrán acceder a una suscripción gratuita de Disney Plus hasta tres meses, según el tipo de cliente que sean:

Platinum, Signatura o Infinite.

Visa Platinum y Visa Signature: acceden a dos meses sin cargo.

Visa Infinite: obtienen tres meses sin costo.

¿Cómo accedo a la promoción de Visa?

En primer lugar, los interesados deben ingresar a la web beneficioslac.visa.com/s/disney. Allí deberán solicitar el código de "redención digital". Para ello deberán click en la opción "recibir ahora" y luego colocar el correo electrónico.

Luego, los usuarios deberán crear una cuenta en la web disneyplus.com e ingresar el código para acceder al beneficio. Esta promoción estará vigente hasta el 30 de septiembre y sólo aplica a nuevos suscriptores.

¿Qué otras promociones de Disney Plus hay?

En caso de no poseer una tarjeta de crédito Visa, los consumidores pueden acceder a una promoción para darse de alta por $ 3490 durante cuatro meses. En este caso, el beneficio estará activo hasta el 27 de septiembre inclusive y aplica al plan Estándar con publicidad.

¿Qué suscripciones de Disney + hay y cuánto salen?

Según la letra chica de la plataforma, el contenido, incluido el deportivo, varía según el plan. El precio con descuento para el plan Estándar con Anuncios es de $ 3490 ($ 2884,30 sin impuestos).

El Estándar es de $ 3999 por mes ($ 3304,96 por mes sin impuestos). Mientras que el plan Premium cuesta $ 7299,00 al mes final ($ 6032,23 por mes sin impuestos). Este último es uno de los más elegidos porque permite que se puedan conectar hasta 4 dispositivos en simultáneo, además de todos los canales básicos de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes.

En los tres planes están disponibles los estrenos de películas, series originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star. Pero la calidad de video hasta 4K UHD/HDR y sonido Dolby Atmos solo aplica para la versión Premium.