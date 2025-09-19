EN VIVO
Triple Play con Android TV

Nueva campaña de Telecentro: Internet de 1000MB, Deco 4K con Android TV y plataformas de streaming en un solo plan

Telecentro presentó su nueva campaña multiplataforma que promociona su plan Triple Play, una propuesta que combina velocidad, entretenimiento y tecnología en un solo paquete. Internet simétrico, Deco 4K con Android TV y plataformas de streaming todo junto, por un precio competitivo.

19 de septiembre, 2025 | 16.31

Telecentro lanza su campaña más ambiciosa con foco en el hogar digital

El 15 de septiembre, Telecentro presentó una nueva campaña publicitaria que destaca su renovada oferta Triple Play, compuesta por:

  • Decodificador 4K con Android TV

  • 1000MB de Internet simétrico

  • Acceso a HBO Max, Disney+, Universal+ y Prime Video

  • Todo por $16.999 finales por mes

La campaña fue desarrollada por The Pool y producida por La Corte, con presencia en TV, radio, cine, vía pública, medios digitales y plataformas de streaming .

Una experiencia de entretenimiento completa

Desde su lanzamiento, el Decodificador 4K de Telecentro con tecnología Android TV revolucionó la manera de consumir contenidos. Permite acceder a apps de series y películas, servicios de música como Spotify, videos en YouTube, redes como TikTok y Twitch, todo desde una interfaz amigable.

Juegos, comandos de voz y 4K en un solo dispositivo

Los usuarios también pueden descargar juegos desde Play Store, usar joysticks vía Bluetooth y conectar auriculares inalámbricos. Además, el Deco incluye Google Assistant y Chromecast integrado, con calidad de imagen 4K Ultra HD.

Cómo contratar el plan Triple Play

El servicio ya está disponible. Más información y contratación en 👉 https://bit.ly/Telecentro1000mb_Gacetilla

