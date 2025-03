"Solo Dios sabe": la fuerte revelación de un ícono del rock nacional en un mensaje a Fito Páez

Fito Páez recibió muchos mensajes por el día de su cumpleaños.

Fito Páez cumple 63 años este 13 de marzo del 2025 y, como era de esperarse, muchos de sus colegas le dedicaron sentidos mensajes en las redes sociales con motivo de este nuevo aniversario de su natalicio. Por su parte, el músico compartió estos saludos en sus historias de Instagram y uno de ellos llamó la atención de los fans del rock nacional.

El intérprete de canciones como Ciudad de Pobres Corazones y El Amor después del Amor y Fabiana Cantilo tienen un vínculo que siempre generó repercusión en la gente, ya que fueron pareja durante años en su juventud y luego quedó entre ellos una relación casi de hermandad. De ese modo, cada vez que se dedican un mensaje público suele resonar en las redes y eso es lo que ocurrió con lo que escribió la artista de su colega.

"Feliz cumple, hermano del alma. Domador de tormentas, hacedor de himnos sagrados que yo canto. Feliz vuelta al sol, pisciano salvaje. Compañero de vidas movidas, seguimos acá bailando en el tiempo, solo Dios sabe hasta cuándo", escribió Fabiana en una de sus historias de Instagram. Por su parte, Fito compartió ese posteo en su perfil, junto a muchos otros saludos que recibió en su cumpleaños, de personas públicas como María Carambula y Romina Richi.

El sorprendente descargo de Fabi Cantilo en las redes

La artista se mostró tirada en un sillón después de una larga jornada de ensayo y reveló cuánto la ayuda cantar para mejorar el ánimo. "Además de una chamana, un acupunturista y plantas, lo que sana es la música. Hoy pude cantar perfecto así que, si se sienten mal, salgan a cantar. Te lo estoy demostrando: estaba re triste ayer y hoy estuve ensayando mil horas al mango, feliz. Es lo que tengo que hacer: cantar. Listo", pronunció Cantilo en su descargo, en alusión a cuán bien le hacen a su organismo la música y el canto.

Fito y Fabiana.

El drama de Fabiana Cantilo

"Estoy viviendo una situación de mier... Volvió el acosador. Ya había vuelto un par de veces y yo no doy bola, pero me hinché las pelo... Está todo bajo abogado, juez y fiscalía. El tipo tiene una perimetral y no le da el cerebro para entender que no tiene que venir a mi casa, y ayer estuvo filmando mi casa", comenzó su duro descargo la cantante. Y sumó: "La Justicia es lenta y las mujeres no se pueden defender. Lo digo para todas esas mujeres que no se animan a denunciar. Denuncien, es la única manera de que la Justicia cambie. Estamos pidiendo un cambio para seguridad, por lo menos de las mujeres que denuncian acosos. Es lento... yo tengo dos abogados, amigos que me ayudan, cámaras. Tengo que recurrir a este medio, que son ustedes. Yo elijo ser una persona pública, razón por la cual, vienen estas personas. Hace 10 años que este señor viene a mi casa y me da regalos... Tiene como una idea en la cabeza de que tiene una relación conmigo, pero no sucede eso".