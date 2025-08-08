Entradas Pity Álvarez en Vélez 2025: cuándo salen a la venta y fecha de cuándo toca

Pity Álvarez vuelve a los escenarios.

Pity Álvarez vuelve a los escenarios. Un anuncio que conmovió a todos sus fanáticos y que el propio artista fue quien dio la primicia en un video que compartió en sus redes sociales, después de crearse una cuenta oficial. El recital será en el estadio Vélez, un recinto que suele reunir a los músicos más destacados del país y de otras partes del mundo, donde tocaron cantantes de la talla de Freddie Mercuri de Queen, que ahora albergara este show realmente histórico.

El cantante también anunció en el video el lanzamiento de una nueva canción titulada "Basado en hechos reales". "Ya lo tenemos grabado, estamos terminando el video. Espero que se pongan las pilas", explicó Pity sobre esta nueva publicación, con esta nueva publicación que saldrá a la luz antes del concierto. En abril de 2025, el músico había participado en la edición del Quilmes Rock 2025 a través de un mensaje grabado, en el que señaló su emoción por el festival y manifestó su deseo de regresar a los escenarios en los que supo brillar por mucho tiempo.

Cuándo toca Pity Álvarez en Vélez 2025

El show de Pity Álvarez en Vélez será el 5 de diciembre. "Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Vélez, y que antes de eso vamos a grabar. Ya lo tenemos grabado. Estamos terminando el video. Bueno, esas son las noticias, que vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y que antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten, ¿sí? Por ahora les cuento esto. Muchas gracias por el aguante", sostuvo Álvarez en el video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Pity Álvarez con Luis Ortega tras grabar un video con Daniel Melingo en 2023.

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados volvería como solista y sin ninguna de sus dos formaciones históricas. Las entradas aún no salieron a la venta y y no se difundieron cuáles serán los precios de las mismas. Se trata del regreso a los conciertos del artista después de un largo período de inactividad, que en el medio tuvo a finales de 2023, su regresó a los estudios de grabación. Grabó cuatro canciones para el documental Tangos Bajos, un proyecto que compartió con Daniel Melingo y Julieta Laso.

La situación judicial de Pity Álvarez

El artista fue procesado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, alias “Gringo”. El homicidio ocurrió el 12 de junio de 2018 en el complejo de edificios del barrio Samoré, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. En 2022, la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria luego de recibir un informe del Cuerpo Médico Forense que indicaba que las facultades mentales del músico no se situaban dentro de “los parámetros considerados normales”.

Ya en febrero de 2023, cuando estaba previsto que comenzara el juicio oral y público, el fiscal del caso pidió la suspensión del proceso por el presunto deterioro de su salud. El Tribunal Oral y Correccional N° 29 aceptó el pedido y ordenó además que le quitaran la tobillera electrónica. En la actualidad goza de libertad plena y no hay indicios de que vuelva a ser juzgado por el caso, por el que pasó 2 años y nueve meses en la cárcel de Ezeiza.