El auto eléctrico que arrasa en el mundo: este es su precio

Este modelo fue el auto eléctrico más vendido en España en julio de 2025.

El mercado de autos eléctricos continúa creciendo con fuerza en 2025, y las cifras de ventas en los primeros meses del año ya superan a las totales de 2024. La Dirección General de Tráfico (DGT) de España destaca esta tendencia y ofrece beneficios adicionales para incentivar la compra de vehículos eléctricos.

En julio, el protagonista indiscutido fue el Toyota bZ4X, que se coronó como el coche eléctrico más vendido del mes, desplazando al Tesla Model 3, un habitual líder del mercado español. La sorpresa de Toyota generó gran atención, ya que la marca japonesa compite con un modelo 100 por ciento eléctrico que combina rendimiento, innovación y precio competitivo.

Cuáles son las características del Toyota bZ4X

El Toyota bZ4X se posiciona entre los 10 vehículos eléctricos más matriculados en 2025. Este SUV eléctrico destaca por su batería de 71,4 kWh y un consumo eficiente de 144 Wh/km. Su motor entrega una potencia máxima de 217,5 CV y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h. Además, ofrece un tiempo de carga rápida de 30 minutos para pasar del 10% al 80% de batería, gracias a una potencia de carga de 150 kW. Su autonomía estimada es de 540 kilómetros, un punto clave para muchos usuarios.

Más allá de su rendimiento, el bZ4X sobresale en accesibilidad y tecnología. Cuenta con una consola central renovada, un cuadro de instrumentos moderno y una pantalla multimedia de 14 pulgadas. También incorpora de serie una función de precalentamiento de la batería que optimiza la potencia en el ciclo de carga, activable manual o automáticamente cuando se navega hacia una estación de carga.

En cuanto a sus dimensiones, el Toyota bZ4X mide 4,69 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,65 metros de alto, con transmisión automática y una autonomía estimada de 452 kilómetros según algunos datos complementarios.

La clave del éxito en ventas se encuentra en su estrategia de precios. En julio, el bZ4X alcanzó 604 matriculaciones, superando al BYD Dolphin Surf (531) y al Tesla Model 3 (456). Su precio de mercado ronda los 34.500 euros, posicionándose muy competitivo frente a otros eléctricos compactos más modestos.

Este atractivo se refuerza con la reputación de Toyota en cuanto a fiabilidad. Según una encuesta de la ACEA 2025, el 67por ciento de los compradores prioriza la durabilidad de la batería y la red de servicio oficial por sobre la velocidad de carga o el software. Esto convierte al bZ4X en la opción "racional" para quienes buscan su primer eléctrico sin optar por Tesla.

Además, Toyota ofrece una financiación especial que reduce el precio a unos 32.000 euros, sumado a un descuento de 7.000 euros por el plan de movilidad eléctrica Moves III. Así, el costo final puede bajar hasta 27.500 euros, haciendo aún más accesible la compra de este SUV eléctrico.