La nueva casa rodante con 5 camas y que se consigue a un precio accesible

La nueva casa rodante que se consigue a un precio accesible.

Las casas rodantes son un vehículo ideal para las familias que hacen largos viajes y quieren aprovechar cada momento en el camino pero los precios suelen ser un gran impedimento. Sin embargo, llegó al mercado internacional la nueva Giottiline Siena 396 modelo 2026 que está a un precio accesible.

Esta unidad cuenta con cinco camas, ideal para las familias grandes y se destaca por su amplio espacio, su máxima funcionalidad y una gran relación calidad precio.

Giottiline es una empresa italiana especialista en el mercado y que ha diseñado esta casa rodante pensando específicamente en familias numerosas. La empresa, tuvo problemas de calidad entre el 2004 y el 2020 pero resurgió en el 2022 tras ser adquirida por el Grupo Rapido.

Tras esto la empresa puso énfasis en demostrar su compromiso con la calidad y presentó este nuevo modelo que cuenta con cinco asientos con cinturón durante el transporte y cinco camas en configuración estándar.

Además esta casa rodante incluye una cocina completamente equipada y un baño completo y está construida sobre chasis Peugeot con 140 HP de serie, mide 7,4 metros de largo, 2,3 metros de ancho y 2,92 metros de alto.

Entre las características se destaca que la mitad frontal presenta una distribución con un comedor convertible en un maxi salón que puede acomodar hasta siete personas en configuración cara a cara, con ayuda de los dos asientos del capitán giratorios. También cuenta con una cama elevable y una cocina tipo galera.

Otro punto a valorar es que el comedor se convierte en una cama con ayuda de la mesa plegable para pasar las noches. Se trata de una cama matrimonial que desciende sobre el comedor creando una disposición tipo litera.

También la nueva casa rodante de Giottiline cuenta con un baño seco que funciona como división física entre el espacio abierto y la habitación trasera con literas que además tiene un segundo comedor más pequeño para los niños.

Características de la casa rodante Giottiline Siena 396

Capacidad : 5 asientos con cinturón y 5 camas

: 5 asientos con cinturón y 5 camas Dimensiones : 7,4m largo x 2,3m ancho x 2,92m alto

: 7,4m largo x 2,3m ancho x 2,92m alto Motor : Peugeot 140 HP (estándar)

: Peugeot 140 HP (estándar) Altura interior : completa en toda la unidad

: completa en toda la unidad Cocina : dos hornallas a gas, fregadero, heladera torre con freezer

: dos hornallas a gas, fregadero, heladera torre con freezer Baño : seco, con ducha separada y inodoro cassette

: seco, con ducha separada y inodoro cassette Comedor principal : maxi salón para 7 personas

: maxi salón para 7 personas Almacenamiento : armario piso-techo en habitación trasera

: armario piso-techo en habitación trasera Garaje : variable (convirtiendo literas traseras)

: variable (convirtiendo literas traseras) Precio estimado: €69.500 (aproximadamente 81.300 dólares)