El nuevo vehículo económico que llega de China.

Desde hace casi una década, los mini trucks de origen chino se ganaron un lugar en el mercado local gracias a su combinación atractiva entre precio y funcionalidad, siendo útiles tanto en la ciudad como en el campo. Sin embargo, la rusticidad de estos vehículos siempre fue un punto en contra.

Con la llegada del Foton Wonder, la marca que opera en Argentina bajo el paraguas del Grupo Corven, busca dejar atrás esa imagen tradicional. Este modelo incorpora un diseño mucho más moderno, con detalles exteriores en estilo bitono, faros full LED y un interior pensado para brindar mayor confort y seguridad a sus ocupantes.

El Foton Wonder está disponible en tres versiones: cabina simple, doble cabina y caja paquetera. Mide 4.870 mm de largo y tiene una capacidad de carga de hasta 1.265 kilos. Todos los modelos cuentan con un motor naftero 1.6 que entrega 120 CV, caja manual de 5 velocidades, frenos ABS, control de estabilidad, doble airbag, instrumental digital y pantalla multimedia táctil.

Su diseño destaca por la modernidad, especialmente con la opción de carrocería bitono que le aporta un estilo más atractivo. En el interior, el equipamiento pensado en seguridad y comodidad marca una diferencia clara frente a otros mini trucks presentes en el mercado.

Foton Wonder: precios

Los precios del Foton Wonder se ubican en un rango accesible para el segmento: la versión cabina simple cuesta u$s23.000 + IVA, la doble cabina u$s24.000 + IVA y la caja paquetera u$s25.000 + IVA. Cuentan con una garantía que cubre 4 años o 150.000 km.