El auto híbrido que bajó su precio en más de 11 mil dólares

El auto que bajó su precio en más de 11 mil dólares.

En las últimas horas, la reconocida marca japonesa Honda anunció una importante rebaja en uno de sus modelos híbridos, que vale más de 11 mil dólares menos que en su lanzamiento en menos de un año.

El Civic Advanced Hybrid recibió una bonificación de 4.100 dólares para noviembre, dejando su precio en 49.900 dólares, cuando originalmente costaba 61.500 dólares al momento de su lanzamiento.

Este año, el valor del modelo bajó debido a modificaciones en los impuestos internos y descuentos que ofrece la marca. Además, Honda Motor de Argentina anunció que congeló los precios de todos sus modelos durante noviembre y renovó su plan de financiación con Banco Santander, ofreciendo una tasa del 0 por ciento en 12 cuotas fijas en pesos.

Este modelo compite con otros híbridos que cuentan con un beneficio gubernamental del 0 por ciento de arancel aduanero para vehículos con Valor FOB menor a 16 mil dólares, incentivo al que el Civic no accede. Esto explica en parte su precio más elevado frente a otras opciones en el mercado.

Las características del Honda Civic Hybrid

Este modelo es un híbrido que funciona mayormente en modo eléctrico y alterna el suministro de tracción entre los motores eléctricos y de combustión en función de la situación como el momento del arranque, el uso en la ciudad, la mayor velocidad que demanda la autopista.

Además, el motor de combustión puede trabajar junto con el motor generador para suministrar potencia. Cuenta con un modo en donde el motor de combustión está directamente conectado a las ruedas mediante un sistema de embrague simple. Cabe señalar que este modo se activa únicamente a velocidades de crucero, cuando el motor de combustión trabaja en su rango de mayor eficiencia energética.

Respecto del motor, el Honda Civic, combina un Atkinson 2.0 L DOHC DUAL VTC I-VTEC de 148 CV a 6.100 rpm, y uno eléctrico de 184,5 CV a 5.000 - 8.000 rpm & 34,2 kgf.m de 0 - 2.000rpm.

Cabe aclarar que a diferencia de otros modelos, no se suman las potencias porque nunca andan juntos. Respecto de la seguridad, cuenta con 8 airbags, algo ideal según los test en esta área.

Este modelo también cuenta con pantalla táctil de 9" compatible con Apple CarPlay y Google Android Auto, cargador inalámbrico, techo solar corredizo eléctrico one-touch de 3 posiciones anti-pinzamiento, y llantas de aleación de 17" color gris, entre otros detalles.