Volkswagen Tera 2025: precios y características del nuevo SUV que llegó a la Argentina

Precios y características del Volkswagen Tera.

Llegó a Argentina el Volkswagen Tera, el nuevo SUV que arribó al país y aparece como una gran propuesta en el mercado. Se trata de un nuevo espacio dentro de la marca alemana, como el más chico de la categoría. Vale decir que el Tera se caracteriza por tener un estilo más informal, con un espíritu joven y lleno de tecnología. Esto la llevó a ser también reconocida como el sucesor del exitoso Gol, un auto que sigue siendo el más vendido entre los usados.

Este nuevo crossover de Volksvawen para el segmento B (chico) fue lanzado bajo la Plataforma MQB-A00. Comparte componentes con otros VW del mismo segmento y se posiciona a mitad de camino entre la oferta de los Polo y Nivus. Estuvo en preventa exclusiva durante las primeras semanas de agosto, mientras que en muy poco tiempo se agotaron las 200 unidades que se habían puesto a disposición por la automotriz.

Todo lo que tenés que saber del Volkswagen Tera 2025

Precio del Volkswagen Tera 2025

Hay cuatro versiones de Volkswagen Tera, que son el “Trend”, “Comfort”, “Highline” y “Outfit”:

Nuevo Volkswagen Tera Trend: $29.900.000

Nuevo Volkswagen Tera Comfort: $33.700.000

Nuevo Volkswagen Tera High: $36.900.000

Nuevo Volkswagen Tera Outfit: $37.800.000

Características del Volkswagen Tera 2025

El Volkswagen Tera ofrece la mejor comodidad.

El Tera Trend

El SUV presenta con el motor 1.6 MSI de 110 CV y caja manual de cinco velocidades. En su exterior se destacan sus faros con tecnología "VW LED" con luz de marcha diurna y está equipado con neumáticos 205/60 y llantas de acero de 16" y embellecedores de llantas en color negro y barras de techo. Ofrece en su interior el tablero digital "VW Digital Cockpit" de 8", y de serie el sistema multimedia "VW Play" de 10" para conectar cualquier dispositivo móvil sin necesidad de cables y también experimentar a bordo todas las funcionalidades de esta pantalla interactiva.

El Tera Comfort

Este propone mayor equipamiento como así también la incorporación del motor tres cilindros 1.0 litros 170TSI de 101 CV combinado con una caja automática de 6 marchas. Este modelo se diferencia de la versión anterior por las llantas de aleación diamantadas de 16", neumáticos 205/60 y en su interior equipa 6 parlantes, volante multifunción forrado en cuero con levas.

El Tera High

Este coche con avanzados asistentes a la conducción y materiales de alta calidad, también cuenta con el motor 3 cilindros 1.0 litros 170TSI de 101 CV y caja automática de 6 marchas. En su exterior suma llantas de aleación diamantadas de 17" con neumáticos 205/55, los faros "VW LED" incluyen DRL con activación automática de luz de cruce y función "Coming & Leaving Home", también automática.

El Tera Outfit

Está destinado a quienes buscan destacarse con un enfoque en el diseño y la personalización, complementa y potencia a la versión “High” incorporando detalles decorativos exclusivos, terminaciones únicas y una impronta que la diferencia a primera vista. Tiene estilo, sofisticación y un carácter único ofreciendo dentro de la gama una propuesta diferente, algo para aprovechar bien.