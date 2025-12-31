Récord de patentamiento de Ferraris.

En 2025, se registró un récord histórico de patentamientos de Ferrari, la marca de autos deportivos exclusivos reconocida en todo el mundo. Hasta el 29 de diciembre de este año, se patentaron ocho unidades de Ferrari, una cifra que no sólo supera a la de los últimos años, sino que incluso supera el récord previo de 2014, que fue de siete autos.

En contraste, durante 2023 y 2024 no se registró ninguna patente de Ferrari cero kilómetro en el país. Los modelos que ingresaron en 2025 fueron: dos Ferrari 296, dos Roma, y uno de cada uno de los siguientes modelos: 812, Portofino, Purosangue y SF90. Un detalle relevante es que el precio de estos vehículos no baja de los 800 mil dólares, lo que hace aún más sorprendente este aumento en las matrículas.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) reportó que antes de este récord, los años con más Ferrari patentadas habían sido 2014 con siete unidades, 1991 y 2019 con seis cada uno, y 2009 y 2013 con cinco. Julio de Marco, exvendedor de Ferrari en Argentina entre 1988 y 2020, recordó que en 1991 se vendieron 14 autos, pero sólo seis se patentaron localmente porque muchos clientes retiraban sus vehículos directamente en Maranello para usarlos fuera del país.

"Fue el año del boom de Ferrari en la Argentina y coincidió con la famosa 348 tb que le regalaron a Carlos Menem. Lo que pasa es que en esa época teníamos mucha demanda del servicio de Factory Deliver", explicó.

Y agregó: "Los clientes argentinos nos encargaban el auto a nosotros, pero lo retiraban en la fábrica de Maranello y esos autos no siempre llegaban a la Argentina, porque quedaban para uso de esos clientes en sus residencias en el exterior. Por eso, en 1991 vendimos 14 autos, pero se patentaron sólo seis en Argentina”.

Ferrari no tiene representación oficial en el país

Actualmente, Ferrari no tiene una representación oficial en Argentina. Sin embargo, la empresa Centro Milano, liderada por Hugo Belcastro, está autorizada como “Servicio Oficial” para reparaciones y está en proceso de convertirse en concesionario oficial para ventas de 0km.

Por otro lado, el empresario Malek Fara se dedica a importar Ferrari de forma independiente. Compra estos autos a representantes oficiales fuera de Argentina e ingresa los autos uno por uno al país, encargándose de los trámites para ingresarlos al país y el patentamiento.