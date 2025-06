Otro día de marchas: médicos, mujeres, discapacitados y jubilados contra Milei

El arroz, las hortalizas, la carne y el vino que ponemos todos los días en nuestra mesa tienen aportes tecnológicos del Instituto Argentino de Tecnología Industrial (INTA). Hoy no habría sopa deshidratada si no fuera por la tecnología del INTA, tampoco boniato, esa batata que empezamos a ver en las verdulerías y que se puede usar en comidas dulces o saladas. No habría exportaciones de ajo, cebolla y arroz a Brasil (donde el 80% de este último producto proviene de la Argentina) si no fuese por tecnología del INTA. El Malbec no hubiese existido si el INTA no hubiese conservado esas variedades de uva. El INTA tiene el banco de germoplasma (semillas) más grande de todo el hemisferio Sur en vid y olivos. Un desarrollo biotecnológico del INTA permitió lograr una variedad de algodón (de fibra más larga) que puede revolucionar la industria textil y permitirle al país competir con el egipcio. La avena que se usa en una línea de productos cosméticos es resultado de mejoras que introdujo el INTA para que esa planta tuviera menor cantidad de gluten. No habría yerba mate ni té en el Noreste, si no fuese por tecnología de INTA.