El Gobierno intentó desactivar el conflicto en el Posadas con un bono pero lo rechazaron

El gobierno de Javier Milei amenaza con sanciones mientras intenta frenar el efecto dominó que generó el conflicto en el Hospital Garrahan, cuyos residentes continúan de paro luego de la asamblea de trabajadores realizada el pasado martes. Este miércoles, según pudo conocer El Destape, autoridades del Hospital Posadas ofrecieron a sus residentes un "bono interno" similar al que recibirán en el hospital de niños. Sin embargo, fue rápidamente desestimado. "Estamos esperando tener un aumento de sueldo, esperamos la oferta del Ministerio de la Nación", aseguran y ponen como fecha límite, el lunes próximo.

"Hubo asamblea y estamos esperando la oferta del Ministerio de Salud de la Nación. El bono que nos ofrecieron es no remunerativo, similar al de Garrahan y sólo para residentes", explicaron a este portal. Cabe recordar que el Gobierno le ofreció al Garrahan un bono mensual de 300 mil pesos, también no remunerativo para las y los profesionales; es decir, que no será parte del salario, cuyo valor seguirá fijo. "Esto suma pero está distando mucho de lo que necesitamos", expresaron desde el establecimiento ubicado en Pichincha 1890.

Según indicaron desde el Posadas, el bono estaba destinado sólo a residentes. Y su duración, una incógnita. "Esta dirección del hospital dice que el bono será mensual pero la dirección no está durando ni un año. Los que están ahora apenas está hace 100 días, quizás menos. Nosotros queremos un aumento de sueldo y que eso quede para todas las residencias de ahora en adelante", sostienen firmemente. De esta manera, si el lunes no hay novedades, el martes habrá medida de fuerza.

Al igual que como observan desde el Garrahan, los trabajadores del Posadas creen que el bono es una forma de dividir y complejizar aún más la lucha que lleva meses y meses sin respuesta. "Es una falta de respeto. Buscan dividir la lucha... No somos un sólo hospital, somos todos los hospital que dependemos del Ministerio de Salud. Con estos bonos, se busca profundizar la desigualdad", aseguraron.

El Posadas se suma a la tensión del Garrahan con Nación

El conflicto atraviesa a más de 600 residentes del hospital público nacional más grande del país, que si bien mantienen una mesa de diálogo con las autoridades del establecimiento, hace casi un año no reciben respuesta alguna de parte del ministerio. Justamente, es el Ministerio el encargado de mejorar los sueldos de dichos trabajadores. "Todavía no hay respuesta del ministerio y como el empleador es el mismo que el del Garrahan, la situación es similar. Rige también para otros hospitales, como El Cruce y el Hospital Nacional Sommer. El hospital, por más que quiera dialogar, no es el que nos paga el sueldo; sino el ministerio. La carta ya entró y seguimos sin respuesta... Hace más de un año que estamos esperando los aumentos que prometen", detallaron.

Desde el Posadas aseguran que el reclamo lo vienen realizando "hace mucho tiempo" pero explicaron a este portal que se dejaron de tomar medidas de fuerza "por las amenazas de despidos y descuentos". En esa línea, sostienen que están "priorizando mantener todo el diálogo que se pueda" con el establecimiento sanitario. "Del ministerio, nada. Ni del Ministerio de Salud, ni de Capital Humano... Ya no da para más", sumaron. A su vez, las y los residentes aseguran que existen aumentos del 1% sobre los sueldos pero "te lo pagan retroactivo, cuatro meses después".

Asimismo, confirmaron un paro con movilización a Plaza de Mayo para este jueves desde las 12 del mediodía, medida de fuerza del turno franquero de 7 a 14 hs del sábado y un segundo paro de 48 horas el 10 y 11 de junio de la semana próxima.

Este miércoles resolvieron en Asamblea de Residentes a nivel nacional -es decir, todo los que trabajan en hospital y centros de salud dependientes de Nación, PBA y CABA- decidieron participar de la marcha de jubilados frente al Congreso.