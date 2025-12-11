Cayó el gobierno de Bulgaria en medio de protestas masivas y previo a entrar a la Eurozona

El gobierno de Bulgaria renunció este jueves después de dos semanas de protestas masivas, con acusaciones de mala gestión económica y denuncias de corrupción alrededor del oficialismo. La renuncia fue presentada el primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, minutos antes de que el Parlamento votara en contra de su partido una moción de censura. La caída ocurre mientras el país miembro de la Unión Europea se prepara para entrar en la eurozona el 1° de enero de 2026.

Bulgaria sufre desde hace 15 días protestas en todo el país como reacción a la propuesta de presupuesto 2026 del gobierno de Zhelyazkov, que entre otras cosas proponía aumentar impuestos y subir el gasto público. Frente a la movilización popular el oficialismo retiró el proyecto, esperando calmar la presión social. Sin embargo no alcanzó, dado que a este enojo se sumó el rechazo a la figura de Delyan Peevski, un influyente empresario y dirigente del partido MRF Nuevo Comienzo, sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido por presuntos vínculos corruptos. Manifestantes y opositores lo acusan de influir en decisiones clave del gobierno en función de intereses oligárquicos.

"Antes de la moción de censura de hoy, el gobierno dimite", anunció el premier búlgaro a los periodistas en el Parlamento. “Las decisiones de la Asamblea Nacional son significativas cuando reflejan la voluntad del pueblo. Queremos estar donde la sociedad espera que estemos", agregó Zhelyazkov. Desde la oposición creen que el objetivo del funcionario fue el de evitar una derrota parlamentaria.

Crisis política en Bulgaria: seis intentos de moción de censura y ocho elecciones adelantadas desde 2021

El gobierno sobrevivió a seis mociones de censura desde enero. Aparte de esto, el gabinete conducido por el partido GERB enfrentaba duras diferencias con el presidente Rumen Radev, oriundo de la izquierda política, que este martes se posicionó a favor de la votación de hoy, cuando instó a los legisladores a escuchar a la gente y a "elegir entre la dignidad del voto libre y la vergüenza de la dependencia".

La renuncia será presentada formalmente este viernes y deberá ser aceptada por el Parlamento. En caso de aprobarse, el presidente Radev iniciará el proceso para que el bloque mayoritario intente formar gobierno. Si no lo logra, se deberá convocar a elecciones adelantadas, siendo las octava ida a las urnas desde 2021.

Assen Vassilev, líder de la coalición opositora Continuamos el Cambio–Bulgaria Democrática, celebró la renuncia como "el primer paso para hacer de Bulgaria un Estado europeo normal" y reclamó comicios "justos y libres" para todo el país. "El siguiente paso en este camino es celebrar elecciones justas y libres en lugar de elecciones comprometidas por la manipulación de votos como en la campaña anterior", afirmó.