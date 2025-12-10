Trump confirma que EEUU confiscó un tanquero cerca de costas de Venezuela

El presidente de EE UU, Trump, participa en una mesa redonda con líderes empresariales, en la Casa Blanca

Estados Unidos incautó un tanquero cerca de las costas de Venezuela, dijo el miércoles el presidente Donald Trump, una medida que elevó los precios del petróleo y que probablemente exacerbará aún más las tensiones entre Washington y Caracas.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande hasta la fecha, de hecho, y están sucediendo otras cosas", dijo el mandatario.

Cuando se le preguntó qué pasaría con el petróleo, Trump señaló: "Lo conservaremos, supongo".

Trump ha ordenado un masivo aumento de tropas estadounidenses en la región, que incluye un portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de soldados.

La incautación podría indicar nuevos e intensificados esfuerzos para perseguir el petróleo de Venezuela, la principal fuente de ingresos del país.

Tres funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, habían dicho a Reuters que la operación fue liderada por la Guardia Costera estadounidense. No identificaron el petrolero, ni la bandera de qué país enarbolaba, ni el lugar exacto donde se llevó a cabo la interceptación.

El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard indicó que se cree que el petrolero Skipper fue incautado frente a Venezuela durante la madrugada. Estados Unidos impuso sanciones al tanquero por lo que Washington describió como su participación en el comercio de petróleo iraní cuando se llamaba Adisa.

El Skipper zarpó del principal puerto petrolero venezolano, Jose, entre el 4 y el 5 de diciembre con destino al Atlántico tras cargar crudo pesado venezolano Merey, según información satelital analizada por TankerTrackers.com y datos internos de transporte marítimo de PDVSA.

Los precios subieron tras la noticia de la incautación, tras haber cotizado en territorio negativo durante el día. Los futuros del petróleo Brent cerraron en 62,21 dólares el barril, un alza de 27 centavos en el día, mientras que los futuros del West Texas Intermediate de Estados Unidos cerraron con un alza de 21 centavos, a 58,46 dólares por barril.

El Gobierno venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Venezuela exportó más de 900.000 barriles por día (bpd) de petróleo el mes pasado, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año, ya que la empresa estatal PDVSA importó más nafta para diluir su producción de crudo extrapesado.

La petrolera Chevron, socia de la estatal PDVSA, declaró el miércoles que sus operaciones en el país se mantienen normales y sin interrupciones. La compañía aumentó el mes pasado sus exportaciones de crudo a Estados Unidos a unos 150.000 bpd, frente a los 128.000 bpd de octubre.

Incluso en medio de la creciente presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, Washington hasta ahora no había tomado medidas para interferir con los flujos de petróleo del país.

Maduro habló el miércoles al final de una marcha de simpatizantes en Caracas y se refirió a generalidades de la economía del país, entre otros temas, pero no hizo alusión al barco incautado por Estados Unidos.

Venezuela ha tenido que rebajar considerablemente el precio de su crudo en su principal comprador, China, debido a la creciente competencia con el petróleo sancionado de Rusia e Irán.

"Este es otro obstáculo geopolítico/sanciones que afecta negativamente la disponibilidad del suministro al contado", declaró Rory Jonston, analista de Commodity Context.

"La incautación de este tanquero aviva aún más las preocupaciones sobre el suministro inmediato, pero tampoco cambia la situación de manera fundamental, ya que estos barriles ya iban a estar flotando durante un tiempo", agregó.

Maduro ha alegado que el refuerzo militar estadounidense frente a Venezuela tiene como objetivo derrocarlo y obtener el control de las vastas reservas de petróleo del país miembro de la OPEP.

Desde principios de septiembre, el Gobierno de Trump ha llevado a cabo más de 20 ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con más de 80 muertos.

Trump ha planteado repetidamente la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela.

Con información de Reuters