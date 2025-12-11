Quiénes son los "arquitecto de la IA", la nueva personalidad del año 2025 según la revista Time

La foto de la portada de Time muestra a diversos directores ejecutivos de empresas tecnológicas almorzando en una viga de acero suspendida a gran altura sobre la ciudad de Nueva York.

La famosa revista Time nombró este jueves como personalidad del año 2025 a los arquitectos de la IA (The Architects of AI). El título alcanza al grupo de individuos que impulsaron y desarrollaron la inteligencia artificial, tecnología de vanguardia que está transformando la humanidad.

Desde 1927, la publicación suele destacar a personalidades influyentes en la escena internacional, aunque no necesariamente populares o que cuentan con el apoyo de la misma. Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; y Elon Musk, de xAI, figuran entre los empresarios que "tomaron el volante de la historia, al desarrollar tecnología y tomar decisiones que están remodelando el panorama de la información, el clima y nuestros medios de vida", señaló la revista.

Quiénes son los arquitectos de la IA, según TIME

La foto de la portada de Time muestra a diversos directores ejecutivos de empresas tecnológicas almorzando en una viga de acero suspendida a gran altura sobre la ciudad de Nueva York, que recrea la icónica fotografía 'Lunch atop a Skyscraper' (Almuerzo en la cima de un rascacielos) de 1932.

Los pioneros de la IA "reorientaron la política gubernamental, alteraron las rivalidades geopolíticas y llevaron robots a los hogares. La IA emergió, podría decirse, como la herramienta más relevante en la competencia entre grandes potencias desde el advenimiento de las armas nucleares".

La fotografía se completa con Mark Zuckerberg, líder de Meta; Lisa Su, directora ejecutiva de AMD; Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft; Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind; Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic; y Fei-Fei Li, codirectora del Instituto de IA de la Universidad de Stanford.

El 2025 "fue el año en que el potencial de la inteligencia artificial se manifestó en todo su esplendor, y cuando quedó claro que no habría vuelta atrás", destacó la revista. En este sentido, cualquiera que fue la pregunta, "la IA era la respuesta".

"Vimos que aceleraba la investigación médica y la productividad, y parecía hacer posible lo imposible", sostuvieron. Además, celebraron que en las últimas semanas la humanidad aprendió que la IA "podría facilitar la comunicación con las ballenas, resolver un problema matemático sin resolver de hace 30 años y superar los modelos tradicionales de predicción de huracanes".

Al respecto, "estos sistemas están mejorando a un ritmo vertiginoso, realizando tareas que antes requerían horas en segundos. Según un estudio, las capacidades de la IA se duplican casi dos veces al año. La velocidad de adopción ha sido sin precedentes".

Personalidades del año de Time

La tradición de elegir a una persona del año empezó en 1927, cuando los editores de Time estaban en búsqueda de historias periodísticas de actualidad. Desde hace más de 90 años que una persona o un grupo son seleccionados como "el hombre del año", título que fue cambiado a "persona del año" en 1999 para fomentar la igualdad entre géneros.

Sin embargo, son pocas las mujeres que lograron ganar este reconocimiento: Wallis Simpson (1936); Soong May-ling (Madame Chiang Kai-shek) en 1937; Reina Isabel II (1952); Corazón Aquino (1986); The Whistleblowers (2002); Melinda Gates (junto a Bill Gates y Bono en 2005); Greta Thunberg (2019), Kamala Harris (2020, junto a Joe Biden) y Taylor Swift (2023).