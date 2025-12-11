Crisis de las jugueterías: cierres por la caída del consumo y las importaciones

Fuerte crisis en las jugueterías.

Pese a que diciembre es un mes donde crecen las ventas por los regalos de Navidad, la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei provocó que las jugueterías vivan un momento crítico y hoy se ven cierres de icónicos lugares.

La caída del consumo por la pérdida de poder adquisitivo y la apertura de importaciones que impulsó el gobierno libertario hicieron que cinco famosas jugueterías digan adiós.

Un ejemplo de esto es el caso de Lilian, que pese a tener 50 años de trayectoria en Trelew (Chubut) comunicó que cerraba sus puertas por las bajas ventas pese a estar en una cuadra céntrica de la ciudad.

“El negocio ya no marcha como tiene que marchar, que es lo que le está pasando a todos”, comentó Rubén Cambra dueño del lugar junto a su esposa María del Carmen. En ese sentido, señaló al medio local Jornada: "La situación acá y en el país es muy mala. Pasan tres días y no abrimos la caja". Por este motivo, en Lilián están liquidando el stock con un 50 por ciento de descuento. Las fiestas marcarán el fin de 50 años de trabajo.

En la misma ciudad, una sucursal de la juguetería Avenida corrió la misma suerte, ya que su dueño decidió concentrar todas las ventas en otro local, pese a que sus padres comenzaron el negocio en ese lugar en 1962.

“Los motivos están ligados al vaivén económico. Últimamente, han cerrado varios comercios. Además, han cambiado los hábitos de consumo”, expresó Raúl Mancinelli, el dueño, en aquel momento.

Más jugueterías cerradas por la crisis

Esto es algo que sucede en todo el país. Por ejemplo, en Rosario la librería y juguetería La cubana dijo adiós tras 40 años. Tenía uno de los locales con más metros cuadrados de la peatonal Córdoba y era la tercera generación que se encargaba del lugar.

En Escobar, cerró en octubre pasado, la juguetería Rossier con 37 años de historia. Estaba ubicada en Rivadavia al 500, frente a la terminal de ómnibus. Esto fue confirmado por la Cámara del Juguete. Misma suerte corrió una reconocida juguetería de Quilmes. Halago’s no pudo repuntar las ventas ante la caída del consumo y sus dueños también optaron por el cierre del local.

Desde la Cámara Argentina del Juguete explicaron a Bae Negocios que hay "una caída del 20 por ciento promedio en las ventas y los comerciantes no registran el repunte esperado".

"Cuesta competir cuando el 30 por ciento ingresa al país a través de maniobras desleales de comercio ya sea por contrabando o por declarar una posición arancelaria diferente", sumaron y detallaron que "el día del Niño representa un 60 por ciento de las ventas totales del año, la Navidad un 25% y Reyes un 10%, pero no hay ningún indicio que los esperance con una mejora".