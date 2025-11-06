Cerró una histórica juguetería y se suma a otros importantes comercios del lugar.

La fuerte caída del consumo es una de las consecuencias de la crisis económica que provocó Javier Milei y una importante ciudad es una muestra de esta difícil situación. Una histórica juguetería anunció el cierre en medio de decenas de locales que bajan sus persianas o rematan sus productos.

La emblemática juguetería Lilián, con 50 años de trayectoria en Trelew (Chubut) comunicó que cerraba sus puertas por las bajas ventas pese a estar en una cuadra céntrica de la ciudad.

“El negocio ya no marcha como tiene que marchar, que es lo que le está pasando a todos”, comentó Rubén Cambra dueño del lugar junto a su esposa María del Carmen.

En ese sentido, señaló al medio local Jornada: "La situación acá y en el país es muy mala. Pasan tres días y no abrimos la caja". Por este motivo en Lilián están liquidando el stock con un 50 por ciento de descuento. Las fiestas marcarán el fin de 50 años de trabajo.

El dueño de la juguetería reconoció que además de las bajas ventas, la edad ya los hizo pensar en poder descansar. También señaló a la crisis económica se le sumó que hay un marcado cambio en el sector ya que la mayoría de los niños dejaron de optar por los juguetes y se volcaron a la tecnología, ya sea tablets, celulares, computadoras y consolas.

Cierres en Trelew: un ejemplo de la crisis económica que provocó el gobierno de Javier Milei

El caso de la histórica juguetería no es aislado. Desde el medio local hicieron un relevamiento del centro de Trelew donde hay otros locales que también pusieron el cartel de cierre por el contexto de crisis económica.

Hay quienes optan por resistir pero se ven obligados a ofrecer importantes rebajas para fomentar el consumo y tener algún ingreso que permita llegar a fin de mes y mantener los locales abiertos.

Señalaron que hay comercios que en todo el día tienen ventas por 30 mil pesos, algo que llevado al mes no alcanza para cubrir costos como alquiler y servicios que cada vez suben más. Además muchos optan por atender sus negocios y no tener empleados ya que no tienen como pagarles.

Según marcaron, hay uno o dos locales por cuadra en el centro que cierran por estos motivos. Otros comercios con gran trayectoria en Trelew que también dijeron adiós en el último tiempo son Etam, Amici indumentaria, Lady Stork, Indy, Distribuidora Brian, entre otros.