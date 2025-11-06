Milei ya está en EEUU para participar de eventos con líderes de derecha

Luego de que el Gobierno Nacional oficialice su llamado a sesiones a extraordinarias a partir del 10 de diciembre con el objetivo de aprobar la reforma laboral y tributaria, el presidente Javier Milei arribó esta madrugada a Estados Unidos para dar un discurso esta tarde a las 17 en el evento America Business Forum, que este miércoles tuvo la presencia de Donald Trump. Por la noche, el Presidente viajará a Palm Beach para disertar, desde las 22, a la cumbre mundial CPAC, donde dará un discurso junto con otros referentes de derecha