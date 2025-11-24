El economista Orlando Ferreres analizó las dudas sobre un nuevo crédito internacional con distintos bancos de Estados Unidos, y aseguró que “no va a ser de más de US$5.000 millones”. En diálogo con Radio Rivadavia, el economista se refirió a la reducción de un crédito de US$20.000 millones a US$5.000 millones para Argentina, indicando que, si bien la cifra es menor sigue siendo “bastante plata”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó días atrás, que se trataba de “una operación más” que tiene como fin “generar confusión”. El funcionario sostuvo que nunca se habló de la cifra de US$20.000 millones. Ante esto, Ferreres indicó que el cambio se debe a las “dudas” de los bancos que participan en la negociación del gobierno de Estados Unidos con Argentina respecto a las garantías que el país puede ofrecer.

El fundador de la consultora OJF & Asociados señaló, además, que el Gobierno “dejó un poco estar el tipo de cambio hacia arriba,” con el oficial subiendo a $1.450, y ha intentado bajar la tasa de interés de referencia del 22% al 20%.

Crédito internacional y desafíos financieros

El economista explicó que la inquietud de los bancos radica en la “falta de garantías sólidas” por parte de Argentina. La mayoría de las reservas del país son prestadas por China, Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que reduce las “netas propias”.

Asimismo, con un tono mesurado pero preocupado, señaló que el riesgo país no baja de los 600 puntos cuando sería ideal alcanzar las 400 unidades para “generar mayor confianza” en los mercados. En ese sentido, comparó esta situación con la de la Ciudad de Buenos Aires, que consiguió US$500 millones al 7,78% al ofrecer garantías robustas.

Otro factor que genera “problemas en Argentina” para los bancos es el aumento de la morosidad en deudas, especialmente en tarjetas de crédito y préstamos personales. Para Ferreres, los “efectivos mínimos son muy altos para mantener tranquila la liquidez en pesos,” lo que, según el economista, “debe bajar para fomentar las inversiones”.

Proyecciones de inflación para 2025 y 2026

Al abordar el tema de la inflación, Ferreres brindó cifras concretas. Indicó que las mediciones minoristas recientes estuvieron por debajo del 2%, pero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha estado por encima del 2% en los últimos tres meses. Para noviembre, estima que no superará el 2%, pero para diciembre anticipa un aumento debido a los servicios básicos y la carne vacuna. El economista proyectó un cierre de año para 2025 con una inflación anual de entre 29% y 30%.

Y anticipó que para 2026 la inflación podría ubicarse entre el 14% y 15% anual. No obstante, advirtió que, incluso con esas cifras, la Argentina está “después de Venezuela” en el ranking de inflación latinoamericana, ya que la mayoría de los países tienen entre “4% o 5%”. Expresó su deseo de que la inflación baje “bastante” y que para 2027 se alcance una cifra de “un dígito anual”, en línea con los objetivos de un gobierno que busca la reelección.